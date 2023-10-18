فتح سر تجديد أطراف قنفذ البحر

لقد انبهر العلماء منذ فترة طويلة بقنفذ البحر، وهو نوع من السمندل المعروف بقدرته المذهلة على إعادة نمو الأطراف المفقودة. ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كانت قنافذ البحر تمتلك خلايا قمية الأديم الظاهر (AER) أم لا، والتي يُعتقد أنها ضرورية لنمو الأطراف وتجديدها لدى البشر والحيوانات الأخرى، ظلت موضوعًا للنقاش.

في دراسة رائدة، كشف باحثون من EPFL وTU Dresden أخيرًا عن الآلية الكامنة وراء إعادة نمو أطراف إبسولوتل. ومن خلال إنشاء أطلس لنسخة الخلايا المفردة من أنواع مختلفة، بما في ذلك قنافذ البحر، والبشر، والفئران، والدجاج، والضفادع، تمكن العلماء من مقارنة ملامح التعبير الجيني وتحديد الجينات المشاركة في نمو الأطراف وتجديدها.

خلافًا للتقارير المتضاربة السابقة، توضح هذه الدراسة بشكل قاطع أن قنافذ البحر تمتلك بالفعل خلايا ذات خصائص مشابهة لخلايا AER. تلعب هذه الخلايا دورًا حاسمًا في نمو الأطراف لدى الأنواع المختلفة، بما في ذلك البشر. استخدم الباحثون النسخ المكاني للكشف بشكل أكبر عن الجينات المعبر عنها في أجزاء معينة من الأنسجة أثناء تجديد الأطراف.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا أن قنافذ البحر لا تجدد خلايا AER بشكل كامل أثناء إعادة نمو الأطراف، مما يتحدى الاعتقاد الشائع بأن هذه الخلايا ضرورية لتجديد الأطراف. بدلاً من ذلك، يستخدم قنفذ البحر نهجًا موزعًا، يتضمن أنواعًا متعددة من الخلايا، لتحقيق إعادة نمو الأطراف. لا يؤدي هذا الاكتشاف إلى توسيع فهمنا لتجديد الأطراف في قنافذ البحر فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى جديدة حول تقنيات الطب التجديدي المحتملة للثدييات، بما في ذلك البشر.

قارن الباحثون أيضًا القدرات التجددية لقنافذ البحر مع تلك الموجودة في الضفادع الصغيرة، والتي هي أقرب تطوريًا إلى البشر. واكتشفوا أن هذه الأنواع تستخدم أنواعًا مختلفة من الخلايا أثناء عملية التجديد، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك مسارات متعددة لتحقيق تجديد الأطراف.

توفر هذه الدراسة الرائدة رؤى جديدة حول العالم الرائع لتجديد الأطراف وتوفر آفاقًا واعدة للطب التجديدي لدى البشر.

المرجع مجلة:

جيكينج تشونغ، ريتا آيريس، جورجيوس تسيسيوس، إيفانجيليا سكوفا، كيرستين براندت، تاتيانا ساندوفال جوزمان، كان أزتيكين. أطلس الأنواع المتعددة يحل مفارقة تطور وتجديد أطراف إبسولوتل. اتصالات الطبيعة 10 أكتوبر 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w

مصادر:

– Nature Communications (مجلة بدون عنوان URL)