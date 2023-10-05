طعم أساسي جديد: كلوريد الأمونيوم يثير استجابة من اللسان

حقق الباحثون في كلية USC Dornsife للآداب والفنون والعلوم اكتشافًا مهمًا في مجال إدراك الذوق. وقد وجد الفريق، بقيادة عالمة الأعصاب إميلي ليمان، دليلاً على وجود حاسة تذوق أساسية سادسة. وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، وجدوا أن اللسان يستجيب لكلوريد الأمونيوم، وهو مركب موجود في ملح عرق السوس، من خلال نفس مستقبل البروتين الذي يشير إلى الطعم الحامض.

لعقود من الزمن، أدرك العلماء أن اللسان لديه استجابة قوية لكلوريد الأمونيوم، لكن مستقبلات اللسان المحددة التي تكتشفها كانت غير معروفة. وقد حددت ليمان وفريقها في السابق البروتين المسؤول عن اكتشاف الطعم الحامض، المسمى OTOP1. واكتشفوا أن هذا البروتين يشكل قناة لأيونات الهيدروجين، وهي المكون الرئيسي للأحماض التي يستشعرها اللسان على أنها حامضة. وتساءل الفريق عما إذا كان كلوريد الأمونيوم يمكنه بطريقة أو بأخرى تحفيز هذا البروتين.

من خلال التجارب باستخدام الخلايا البشرية المزروعة في المختبر، أدخل الباحثون جين Otop1 لإنتاج بروتين مستقبل OTOP1. ثم قاموا بعد ذلك بتعريض الخلايا للحمض أو كلوريد الأمونيوم وقاسوا الاستجابات. ووجدوا أن كلوريد الأمونيوم منشط قوي لقناة OTOP1، حتى أنه أفضل من الأحماض نفسها. يطلق المركب كميات صغيرة من الأمونيا، مما يرفع الرقم الهيدروجيني داخل الخلية ويؤدي إلى تدفق البروتون عبر قناة OTOP1.

يضيف هذا الاكتشاف كلوريد الأمونيوم إلى قائمة الأذواق الأساسية، والتي تشمل حاليًا الحلو والحامض والمالح والمر والأومامي. يعد فهم الآليات الكامنة وراء إدراك التذوق أمرًا مهمًا لعلوم الأغذية ويمكن أن يكون له آثار على تطوير نكهات جديدة وتحسين تجارب التذوق.

المصدر: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)