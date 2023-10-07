دراسة جديدة تلقي الضوء على لغز المجرات المبكرة

قد تقدم دراسة حديثة أجراها باحثون باستخدام المحاكاة الحاسوبية تفسيرا لوجود مجرات ضخمة وناضجة خلال المراحل المبكرة من الكون المعروفة باسم الفجر الكوني. وقد قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ العمل منذ العام الماضي، لمحة رائعة عن التاريخ المبكر لكوننا من خلال رصد المجرات من هذه الحقبة الغامضة.

وتشير الدراسة إلى أن تشكل النجوم في هذه المجرات المبكرة حدث في انفجارات كبيرة وليس بوتيرة ثابتة، وهو المعيار في المجرات الأكبر مثل مجرتنا درب التبانة. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأن علماء الفلك عادةً ما يستخدمون سطوع المجرة لتحديد حجمها، وربما ظهرت هذه المجرات المبكرة أكبر بكثير وأكثر ضخامة بسبب هذه الانفجارات المكثفة لتكوين النجوم.

يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، Guochao Sun، أن هذه المجرات المبكرة ربما كانت صغيرة نسبيًا كما كان متوقعًا، لكن سطوعها ربما كان مشابهًا للمجرات الضخمة حقًا بسبب الانفجارات الرائعة لتكوين النجوم. تُعرف هذه الظاهرة باسم "تشكل النجوم المتفجرة"، حيث يتقلب نشاط تكوين النجوم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى اختلافات في سطوع المجرة.

توفر نتائج هذه الدراسة تفسيرا محتملا لا يتطلب الخروج عن النموذج الكوني القياسي. سلطت عمليات المحاكاة التي أجريت لهذا المشروع البحثي، والتي تسمى ردود فعل البيئات النسبية (FIRE)، الضوء على انفجارات تكوين النجوم التي تنتج ومضات من الضوء لوحظت في هذه المجرات المبكرة.

في حين أن وجود المجرات الضخمة أثناء الفجر الكوني تحدى في البداية توقعات العلماء، إلا أن هذه الدراسة توفر حلاً محتملاً للغموض. من المرجح أن يستمر تلسكوب جيمس ويب الفضائي في تحدي وتوسيع فهمنا للكون، بغض النظر عما إذا كان يتوافق مع التوقعات العلمية.

مصادر:

– دراسة نشرت في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية

– غوشاو صن، زميل ما بعد الدكتوراه في علم الفلك بجامعة نورث وسترن

– كلود أندريه فوشير جيجير، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة نورث وسترن