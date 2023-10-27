الكشف عن الأسرار الوراثية الخفية للأنواع المهددة بالانقراض

بدأ تعاون دولي في مهمة غير عادية لكشف الأسرار الجينية للأنواع المهددة بالانقراض على الأرض. ويقود فريق علم الجينوم للتنوع البيولوجي والحفاظ عليه في جامعة كونيتيكت، بالشراكة مع شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز ووزارة الزراعة الأمريكية لخدمة الغابات، مبادرة لرسم خريطة الحمض النووي للأنواع المهددة بالانقراض التي يتم تجاهلها.

بدأ المشروع بمجموعة من الطلاب الجامعيين الذين قاموا برسم خرائط للحمض النووي لشجرة الجوز المهددة بالانقراض. تواجه شجرة الجوز، موطنها الأصلي أمريكا الشمالية، انخفاضًا في أعدادها بسبب الفطريات المستوردة من آسيا. ومن خلال تحديد تسلسل جينوم شجرة الجوز، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة حول آليات بقائها وربما إنقاذ هذا النوع من الانقراض.

وهذا الجهد الرائد هو مجرد البداية. ويخطط الفريق لتسلسل الحمض النووي للأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، مثل رماد اليقطين، والشعاب المرجانية في أعماق البحار، والكوكاتو ذو الفتحات الحمراء. ومن خلال هذا البحث الشامل، يهدف العلماء إلى إنشاء مكتبة من المعلومات الوراثية التي يمكن أن تفيد قرارات الترميم والحفظ.

العديد من هذه الأنواع لم تتم دراستها علميا على نطاق واسع، وتسلسل الحمض النووي الخاص بها غير معروف إلى حد كبير. ومن خلال تحديد تسلسل جينومات الأنواع المهددة بالانقراض، يستطيع العلماء اكتساب فهم أعمق لخصائصها الفريدة وتحديد الجينات التي تساهم في بقائها.

أحد الجوانب الرائعة لهذا البحث هو تنوع الصيغة الصبغية التي لوحظت في هذه الأنواع. معظم الحيوانات ثنائية الصيغة الصبغية، حيث تحتوي على نسختين من كل كروموسوم، في حين أن بعض النباتات يمكن أن تكون ثلاثية أو رباعية الصيغة الصبغية. ومع ذلك، يُعتقد أن شجرة رماد اليقطين التي سيتم تسلسلها هذا العام هي شجرة ثماني الصبغيات، مما يتجاوز التوقعات ويثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول علم الوراثة.

ويمتد تأثير هذا المشروع إلى ما هو أبعد من الحفاظ على التنوع البيولوجي. كما أنها توفر تجربة بحثية قيمة في العالم الحقيقي للطلاب الجامعيين، مما يسمح لهم بالمساهمة في جهود الاستكشاف العلمي والحفظ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الحمض النووي؟

ج: الحمض النووي، أو الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين، هو جزيء يحمل التعليمات الجينية للتطور والنمو والتكاثر. وهي تتألف من النيوكليوتيدات وتشكل بنية حلزونية مزدوجة. الحمض النووي موجود في كل خلية من خلايا الجسم تقريبًا.

س: ما هو النوع؟

ج: النوع هو مجموعة من الكائنات الحية التي تشترك في خصائص مشتركة ويمكن أن تتزاوج فيما بينها لإنتاج ذرية خصبة. وهو مفهوم أساسي في علم الأحياء يستخدم لتصنيف وتنظيم تنوع الحياة.

س: كيف يساعد تسلسل الحمض النووي الأنواع المهددة بالانقراض؟

ج: إن تسلسل الحمض النووي للأنواع المهددة بالانقراض يوفر نظرة ثاقبة لآليات بقائها على قيد الحياة ويحدد السمات الجينية التي تساهم في قدرتها على الصمود. يمكن لهذه المعلومات أن توجه جهود الحفظ وربما تنقذ الأنواع من الانقراض.

س: ما أهمية رسم خرائط الحمض النووي للأنواع المهددة بالانقراض؟

ج: يساعد رسم خرائط الحمض النووي للأنواع المهددة بالانقراض في إنشاء مكتبة من المعلومات الوراثية التي يمكن أن تفيد قرارات الاستعادة والحفظ. كما أنه يساهم في المعرفة العلمية من خلال الكشف عن رؤى جديدة حول التركيب الجيني الفريد لهذه الأنواع.