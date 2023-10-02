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اكتشف العلماء ثقبًا أسودًا دوارًا باستخدام الطائرات

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 2، 2023
اكتشف العلماء ثقبًا أسودًا دوارًا باستخدام الطائرات

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا من خلال العثور على دليل قوي على دوران الثقب الأسود. لاحظ فريق تعاوني من الباحثين من الصين واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة ثقبًا أسودًا ضخمًا في Galaxy M87 ينبعث منه نفاثات أظهرت حركة دوران مشابهة للقمة. استندت هذه النتيجة إلى تحليل بيانات المراقبة على مدار عقدين من الزمن من شبكة عالمية من التلسكوبات الراديوية، حيث أشار الباحثون إلى أن الأمر استغرق حوالي 11 عامًا حتى تكمل الطائرات دورة كاملة واحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها العلماء الدوران المائل للثقب الأسود. وفي عام 2019، تمت مشاركة صورة لثقب أسود هائل في وسط مجرة ​​M87، التي تقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض. وقام علماء من مختبر تشجيانغ في الصين بدراسة هذا الثقب الأسود بالتحديد، ولاحظوا أن نفاثته تبدو وكأنها تشير في اتجاه مختلف مقارنة بالملاحظات السابقة. للتحقيق في هذه الظاهرة، تم جمع البيانات من ما لا يقل عن عشرين تلسكوبًا راديويًا في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وروسيا بين عامي 2000 و2022.

وكشف تحليل إضافي للبيانات أن الطائرة كانت تتأرجح بشكل دوري، ويتكرر كل 11 عامًا تقريبًا وبزاوية ميل تبلغ حوالي 10 درجات. وللحصول على فهم أفضل لهذه العملية، أجرى العلماء تحليلات نظرية ومحاكاة عددية باستخدام كمبيوتر فائق السرعة في المرصد الفلكي الوطني في اليابان. واكتشفوا أن محور الدوران الفعلي للثقب الأسود لم يكن متوافقًا تمامًا مع محور دوران حلقته. ونتيجة لذلك، تم سحب نسيج الزمكان، مما تسبب في تمايل النفاثات، وهي ظاهرة تنبأ بها في البداية ألبرت أينشتاين.

يقدم هذا الاكتشاف فرصة مثيرة للعلماء لتعميق فهمهم لكيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة. ومن خلال دراسة السلوك الدوراني للثقوب السوداء، يأمل الباحثون في الكشف عن رؤى جديدة وتسليط الضوء على أسرار الكون.

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By مامفو بريشيا

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