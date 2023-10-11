دراسة جديدة تكشف عن أكبر عاصفة شمسية تم تسجيلها على الإطلاق

اكتشف باحثون من مؤسسات مختلفة في جميع أنحاء العالم أدلة على أكبر عاصفة شمسية تم تسجيلها على الإطلاق، والتي حدثت منذ حوالي 14,300 عام. ومن خلال فحص حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية، تمكن الفريق من تحديد ارتفاع كبير في مستويات الكربون المشع خلال تلك الفترة الزمنية. تشير المقارنات مع قياسات البريليوم المأخوذة من قلوب الجليد في جرينلاند إلى أن هذا الارتفاع في الكربون المشع كان نتيجة لعاصفة شمسية هائلة أطلقت كميات كبيرة من الجسيمات النشطة في الغلاف الجوي للأرض.

توفر النتائج، المنشورة في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية، رؤى قيمة حول الأنشطة الاستثنائية للشمس والتهديدات المحتملة التي تشكلها على كوكبنا. وإذا حدثت عاصفة شمسية مماثلة في العصر الحديث، فستكون لها عواقب مدمرة، وتعطل الاتصالات، وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتؤدي إلى خسائر مالية. إن فهم هذه المخاطر المحتملة أمر بالغ الأهمية لإعداد وتحصين أنظمة الاتصالات والطاقة لدينا لحمايتها من الأذى.

حدد العلماء تسع عواصف شمسية شديدة، تُعرف باسم أحداث مياكي، خلال الـ 15,000 ألف عام الماضية. وتعد العاصفة المكتشفة حديثًا منذ 14,300 عام هي الأكبر على الإطلاق، حيث يبلغ حجمها تقريبًا ضعف حجم الأحداث المؤكدة في عامي 993 م و774 م. إن طبيعة هذه الأحداث ليست مفهومة تمامًا، حيث لم يتم ملاحظتها بشكل مباشر من قبل بشكل فعال. وهذا يسلط الضوء على معرفتنا المحدودة حول سلوك الشمس والحاجة إلى فهم أفضل لأسباب هذه العواصف الشمسية الشديدة، وعدد مرات حدوثها، وما إذا كان من الممكن التنبؤ بها.

بشكل عام، تؤكد هذه الدراسة على أهمية دراسة النشاط الشمسي السابق لقياس المخاطر المحتملة لمجتمعنا الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا. ومن خلال دراسة الأحداث والأنماط التاريخية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة يمكن أن تسترشد بها استراتيجيات التخفيف من تأثير العواصف الشمسية المستقبلية.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية