تسلط أنواع البنغولين المكتشفة حديثًا الضوء على الحاجة الملحة للبحث

اكتشف العلماء مؤخرًا نوعًا جديدًا من حيوان البنغولين، ليصل إجمالي عدد الأنواع المعروفة إلى تسعة. غالبًا ما يشار إلى حيوان البنغولين الصغير والمتقشر والمهدد بالانقراض على أنه أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها في العالم. في السابق، اعتقد الباحثون أن هناك أربعة أنواع آسيوية وأربعة أنواع أفريقية من هذا المخلوق بعيد المنال. ومع ذلك، من خلال تحليل الحراشف المصادرة، تم تحديد سلالة متميزة عن الأنواع الثمانية المعروفة.

من المحتمل أن تكون أنواع البنغولين المكتشفة حديثًا، والتي تحمل اسم "Manis mysteria"، قد انحرفت عن أنواع البنغولين الفلبينية والماليزية منذ حوالي خمسة ملايين سنة. ولم يتم الكشف عن وجود هذا النوع الجديد إلا من خلال العينات التي تم الاستيلاء عليها من المتاجرين. ومع ذلك، يشير البحث إلى أن أنواع البنغولين الجديدة تتعرض بالفعل لضغوط. كشف التحليل عن انخفاض عدد السكان، مع انخفاض التنوع الجيني، وارتفاع مستويات زواج الأقارب، والحمل الجيني.

لا يزال نطاق الموائل الدقيق لأنواع البنغولين المكتشفة حديثًا لغزًا. يُعتقد أن البنغولين الآسيوي الذي يصل إلى هونغ كونغ ويوننان يأتي في المقام الأول من جنوب شرق آسيا. نظرًا لتشابهها الوثيق مع أبناء عمومتها الآسيويين، ربما تم التغاضي عن هذا النوع الجديد في البرية. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يعيش في منطقة غير مدروسة أو ببساطة يصعب تحديد موقع البنغولين.

يسلط اكتشاف هذا النوع الجديد من حيوان البنغولين الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من البحث واستراتيجيات الحفظ الفعالة. يشكل الصيد غير المشروع وتجارة حيوانات البنغولين تهديدًا كبيرًا لبقائها، حيث يُعتقد أنه تم صيد أكثر من مليون حيوان منها في العقد الماضي وحده. تعد جهود الحفاظ على حماية حيوانات البنغولين أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء هذه المخلوقات الفريدة والضعيفة.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (مجلة)

- دعاة الحفاظ على البيئة (منظمة)