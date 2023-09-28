تكنولوجيا جديدة تسمح للصراصير بالتحكم عن بعد لاستكشاف الكوارث

طور باحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة طريقة خالية من الألم لإنشاء صراصير يتم التحكم فيها عن بعد. الغرض من هذه التكنولوجيا هو إنشاء جيش من الحشرات الآلية التي يمكن استخدامها لاستكشاف أنقاض الكوارث أو فحص البنية التحتية الحيوية التي يصعب الوصول إليها. واستخدم الباحثون أقطابًا كهربائية غير غازية، حيث تم ربط حقائب الظهر الكهربائية بالصراصير، للتحكم فيها عن بعد دون التسبب في أي ضرر أو إزعاج للحشرات.

نشر الفريق بحثه في npj Elastic Electronics، حيث شرحوا بالتفصيل كيف حققوا هذا العمل الفذ والأسباب الكامنة وراءه. أصبح استخدام الصراصير في مهام البحث والإنقاذ ذا أهمية متزايدة بسبب الحاجة إلى الروبوتات التي يمكنها العمل في الأماكن الضيقة مثل التضاريس الحضرية بعد الكوارث أو فحص خطوط الأنابيب. تتمتع الروبوتات الحالية بهذا الحجم باستهلاك مرتفع للطاقة وضعف القدرة على التكيف مع البيئات المعقدة، بينما تحافظ حشرات سايبورغ على القدرة على الحركة والقدرة على التكيف مع البيئة ذات متطلبات الطاقة المنخفضة.

اعتمدت المحاولات السابقة للسيطرة على الحشرات عن بعد على زرع مجسات في أجهزتها العصبية، الأمر الذي يمكن أن يكون ضارًا ومزعجًا للحشرات. وبدلاً من ذلك، استخدم الباحثون السنغافوريون الأبحاث السابقة التي أظهرت أنه يمكن تحفيز الصراصير من خلال قرون الاستشعار الخاصة بها. قاموا بربط الأصفاد وصنعوا أكمامًا ذهبية وبلاستيكية لتناسب كل هوائي، والتي تمت معالجتها بعد ذلك بالأشعة فوق البنفسجية لتغليفها. وتم توصيل هذه الأكمام بحقيبة ظهر ملتصقة بالصرصور، وكانت الإشارات اللاسلكية الصادرة من جهاز التحكم عن بعد ترسل هزات لطيفة إلى قرون الاستشعار، مما تسبب في تحرك الحشرة في اتجاه معين. وتم التحكم في سرعة الصرصور من خلال قطب كهربائي تم لصقه على بطنه.

إن تطوير حشرات سايبورغ التي يتم التحكم فيها عن بعد يفتح إمكانيات استكشاف مناطق الكوارث أو فحص البنية التحتية التي قد يكون من الصعب الوصول إليها. يمكن لهذه التكنولوجيا أن تنقذ الأرواح من خلال تحسين جهود البحث والإنقاذ في أعقاب وقوع الكارثة.

المصدر: تك رادار برو