يقول العلماء: 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تقلصت خلال الـ 25 عامًا الماضية

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Science Advances أن ما يقرب من 40% من الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية قد تعرضت لانكماش كبير على مدى السنوات الـ 25 الماضية. وقد وصفت وكالة الفضاء الأوروبية هذه النتائج بأنها "مثيرة للقلق". من بين 162 جرفًا جليديًا في القارة القطبية الجنوبية، عانى 71 منها من فقدان الكتلة في الفترة من 1997 إلى 2021. ومن بين هذه، سجل 68 منها انخفاضًا ملحوظًا إحصائيًا.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الخسائر تتجاوز التقلبات الطبيعية للجروف الجليدية وتقدم دليلا إضافيا على تأثير تغير المناخ الناجم عن الإنسان على القارة القطبية الجنوبية. أعرب المؤلف الرئيسي بنجامين دافيسون، وهو زميل باحث في جامعة ليدز، عن دهشته من عدم التعافي في ما يقرب من نصف الجروف الجليدية المتقلصة، مشيرًا إلى أنهم توقعوا دورة من الانكماش السريع ولكن قصير الأمد يتبعه إعادة نمو بطيء.

خلال فترة الدراسة، اكتسب 29 رفًا جليديًا كتلة فعلية، بينما لم يخضع 62 رفًا لتغييرات كبيرة. ومع ذلك، فقد عانت 48 من الأرفف الجليدية من فقدان أكثر من 30% من كتلتها خلال فترة 25 عامًا. وتعزو الدراسة هذا الذوبان إلى تيارات المحيط والرياح على الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية، والتي تدفع المياه الدافئة تحت الرفوف الجليدية.

تلعب الأرفف الجليدية دورًا حاسمًا في حماية وتثبيت الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية عن طريق إبطاء تدفقها إلى المحيط. يؤدي ذوبان هذه الجروف الجليدية الكبيرة إلى إطلاق المياه العذبة في المحيط، مما قد يكون له تأثيرات محتملة على دوران المحيطات. وتسلط وكالة الفضاء الأوروبية، التي استخدمت صور رادار الأقمار الصناعية الخاصة بها في الدراسة، الضوء على أهمية فهم هذه الديناميكيات.

وتأتي هذه النتائج بعد وقت قصير من كشف البيانات الأولية عن مستويات منخفضة قياسية من الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية هذا الشتاء، مما يزيد من المخاوف بشأن التأثير المتزايد لتغير المناخ على القطب الجنوبي.

مصادر:

– التقدم العلمي : (أدخل رابط المصدر)

- وكالة الفضاء الأوروبية