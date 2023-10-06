علم الكسوف: التحقيق في الاضطرابات الجوية

لن يشهد العام القادم خسوفًا واحدًا، بل نوعين مختلفين، مما سيجذب المشاهدين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. في حين أن العديد من الناس سوف يحدقون في السماء ليشهدوا هذه الأحداث السماوية، فإن العلماء سوف يركزون على ظاهرة آسرة بنفس القدر تحدث بالقرب من الأرض.

ويظهر قمرنا، بحجمه وبعده المثاليين، بنفس الحجم الذي يمر به بين الشمس وكوكبنا، مما يمنحنا مشهد كسوف الشمس المذهل. ومع ذلك، بسبب مدار القمر البيضاوي، هناك أوقات يكون فيها بعيدًا عن الأرض. وينتج عن ذلك كسوف حلقي، حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، ويترك حلقة مضيئة في السماء. سيكون الكسوف الحلقي مرئيًا جزئيًا من غرب كندا في 14 أكتوبر.

أثناء الكسوف الحلقي، ليس من الآمن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين لأن جزءًا من الشمس يكون مرئيًا دائمًا. ومع ذلك، فإن الكسوف الكلي في 4 أبريل سيوفر فرصة فريدة للمراقبين في جنوب أونتاريو وأجزاء من كيبيك ونيو برونزويك. خلال فترة الكسوف الوجيزة، عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، يمكن للمشاهدين مشاهدة الإكليل الفضي الجميل، وهو الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

وبينما يتعجب مراقبو السماء من هذه الأحداث السماوية، تتخذ مجموعة من العلماء في وكالة ناسا نهجا مختلفا لدراسة الكسوف. إنهم يستخدمون أدوات عالية الارتفاع في صواريخ السبر للتحقيق في تأثيرات الكسوف على الغلاف الجوي العلوي للأرض، المعروف باسم الغلاف الأيوني. المهمة، التي تسمى الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف (APEP)، أخذت اسمها من إله الثعبان المصري القديم الذي تسبب في حدوث الكسوف من خلال ملاحقة إله الشمس.

ويهتم العلماء بشكل خاص بفهم كيفية تأثير الانخفاض المفاجئ في ضوء الشمس أثناء الكسوف على طبقة الأيونوسفير، التي تمتد من 90 إلى 500 كيلومتر في الفضاء. تعتبر هذه المنطقة ضرورية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وهي مسؤولة عن ظواهر مثل الأضواء الشمالية. يمكن أن تؤدي الاضطرابات الشمسية إلى تعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وحتى التسبب في عودة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض إلى الغلاف الجوي للأرض قبل الأوان.

يوفر الكسوف فرصة فريدة للعلماء لاستكشاف طبقة الأيونوسفير. ومن خلال حجب ضوء الشمس أو تقليله مؤقتًا، يستطيع العلماء دراسة التغيرات في الطبقة المشحونة من الغلاف الجوي. خلال كسوف الشمس الكلي عام 2017، تم الكشف عن موجات في طبقة الأيونوسفير التي عبرت القارة. والآن، يهدف العلماء إلى دراسة هذه الموجات بمزيد من التفصيل.

ستقوم الأجهزة الموجودة على صواريخ السبر بقياس المجالات الكهربائية والمغناطيسية ودرجة الحرارة والكثافة أثناء صعودها وهبوطها. سيتم الإطلاق من كل من منطقة White Sands Missile Range في نيو مكسيكو ومنشأة Wallops Flight Facility في فيرجينيا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الأجهزة الموجودة على الأرض والبالونات بمراقبة الغلاف الجوي الأيوني والظروف الجوية قبل وبعد الكسوف، مما يوفر فهمًا شاملاً للغلاف الجوي العمودي.

إن الكسوف ليس مجرد أحداث تخطف الأنفاس فحسب، بل هو أيضًا رائع من منظور علمي. إنها توفر فرصة لاستكشاف ومعرفة المزيد عن الغلاف الجوي لكوكبنا وتفاعلاته مع الظواهر الشمسية. وبينما يستمتع المشاهدون بمشهد الخسوف القادم، سيكون العلماء مشغولين بكشف أسرار استجابة غلافنا الجوي لهذه الاصطفافات السماوية.

التعاريف:

– الكسوف الحلقي: وهو الكسوف الذي لا يغطي فيه القمر الشمس بالكامل، فينتج عنه حلقة مضيئة.

– الأيونوسفير: طبقة الغلاف الجوي للأرض الممتدة من 90 إلى 500 كيلومتر، وتحتوي على جسيمات مشحونة كهربائياً.

– الكسوف الكلي: وهو الكسوف الذي يغطي فيه القمر الشمس بالكامل.

المصادر: تعتمد هذه المقالة على المعلومات الموجودة في المقالة المصدر الأصلية.