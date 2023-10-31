اصطدامات النجوم النيوترونية: استكشاف القوة المذهلة للكيلونوفا

أجرى العلماء مؤخرًا دراسة رائدة تتعمق في التهديدات المحتملة التي يشكلها اصطدام نجم نيوتروني، المعروف باسم كيلونوفا، بالحياة على الأرض. وفي حين أن هذه الأحداث الكونية هي من بين الأحداث الأكثر تفجرا وقوة في الكون، فإن تأثيرها على كوكبنا يعتمد على قربها. في هذه الدراسة التي قادها هايلي بيركنز من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، وجد الباحثون أن الكيلونوفا التي تحدث على بعد حوالي 36 سنة ضوئية من الأرض يمكن أن تطلق العنان للإشعاع مع القدرة على التسبب في حدث على مستوى الانقراض. ويترجم ذلك إلى مسافة مذهلة تبلغ حوالي 212 تريليون ميل، مما يجعلها منطقة خطر كبيرة.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن فرص وقوع مثل هذا الحدث الكارثي ضئيلة للغاية. الكيلونوفا نادرة للغاية ويصعب اكتشافها بسبب حدوثها السريع. ولم يتمكن العلماء إلا مؤخرًا من رصد أحد هذه الكواكب باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وذلك بفضل قدراته المتقدمة. تنشأ هذه الظواهر السماوية عندما يلتف نجمان نيوترونيان في المدار معًا ويصطدمان، مما يؤدي إلى انفجارات أكثر سطوعًا بـ 10,000 مرة من المستعر الأعظم، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة في غضون نصف ثانية فقط.

يولد الانفجار الأولي انفجارًا مكثفًا لأشعة جاما يستمر لبضع ثوانٍ فقط. في حين أن التعرض لهذا الإشعاع قد يكون قاتلًا بسرعة، إلا أن الاحتمال منخفض بسبب الاتجاه الضيق للانفجار إلى الخارج من مركز الاصطدام. تنتج Kilonovae أيضًا شفقًا من انبعاثات الأشعة السينية في الجسيمات والغبار المحيط، مما قد يشكل تهديدًا إذا كنا على بعد 16.3 سنة ضوئية من الحدث. ومع ذلك، فإن النتيجة الأكثر إثارة للقلق هي إطلاق الأشعة الكونية في جميع الاتجاهات من الانفجار. وإذا وصلت هذه الأشعة إلى الأرض، فإنها ستزيل طبقة الأوزون الواقية لدينا، مما يتركنا عرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة لآلاف السنين.

ولحسن الحظ، فإن ندرة الكيلونوفا تعني أننا أكثر عرضة لمواجهة مخاطر أخرى، مثل تأثيرات الكويكبات، أو التوهجات الشمسية، أو انفجارات المستعرات الأعظم، والتي لديها احتمالية أكبر لإلحاق الضرر بالحياة على كوكبنا. لذا، في حين أن اصطدامات النجوم النيوترونية هذه هي بالفعل أحداث آسرة ومحيرة للعقل، فإن قدرتها على تهديد البشرية تظل ضئيلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو كيلونوفا؟

الكيلونوفا هو حدث كوني يحدث عندما يدور نجمان نيوترونيان حول بعضهما البعض ويصطدمان، مما يؤدي إلى انفجار قوي مصحوب بإطلاقات مكثفة للطاقة.

ما مدى قرب الكيلونوفا من الأرض حتى يشكل تهديدًا؟

وفقًا لأبحاث حديثة، يجب أن تحدث الكيلونوفا على بعد حوالي 36 سنة ضوئية من الأرض لتتسبب في حدث على مستوى الانقراض.

ما هي المخاطر المحتملة المرتبطة بالكيلونوفا؟

وتشمل المخاطر الانفجار الأولي لأشعة جاما، والذي يمكن أن يكون مميتًا إذا تم الكشف عنه، بالإضافة إلى انبعاثات الأشعة السينية في الجسيمات والغبار المحيطة، والتي يمكن أن تكون ضارة إذا وقع الحدث على بعد 16.3 سنة ضوئية من كوكبنا. ومع ذلك، فإن التهديد الأكثر أهمية هو الأشعة الكونية التي من شأنها أن تجرد طبقة الأوزون لدينا، وتتركنا معرضين للأشعة فوق البنفسجية الضارة لفترة طويلة.

هل الكيلونوفا شائعة؟

لا، الكيلونوفا نادرة بشكل لا يصدق ويصعب اكتشافها بسبب طبيعتها العابرة. ولم يتمكن العلماء إلا مؤخرًا من مراقبة أحد هذه الكواكب باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ما هي المخاطر الأخرى التي من المرجح أن تؤثر على الأرض؟

تشمل المخاطر الأخرى التي تشكل احتمالية أكبر للتأثير على الحياة على الأرض تأثيرات الكويكبات والتوهجات الشمسية وانفجارات المستعرات الأعظم. هذه الأحداث أكثر شيوعًا مقارنةً بالكيلونوفا.