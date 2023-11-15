رؤى جديدة في البحث عن خزانات الجليد القمري

إن احتمال بناء محطة فضائية على القمر لم يعد يقتصر على الخيال العلمي. لقد جعلتنا المهمات القمرية الأخيرة أقرب إلى تحقيق هذا المسعى الطموح. يركز علماء الكواكب الآن على تحديد خزانات الجليد القمري المحتملة في المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs) كخطوة حاسمة نحو إنشاء بنية تحتية مستدامة على سطح القمر.

خلال مهمة قمرية رائدة في أواخر أغسطس 2023، هبطت مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan-3 بنجاح في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر. ويعتقد أن هذه المنطقة بالذات تحتوي على رواسب جليدية كبيرة. يمثل الهبوط الناجح لمركبة الهبوط Chandrayaan-3 علامة بارزة ليس فقط بالنسبة للهند بل للمجتمع العلمي بأكمله.

باعتباري عالمًا في الكواكب، فإنني مفتون بشكل خاص بالبيانات التي تم جمعها بواسطة الأدوات الموجودة على متن مركبة الهبوط فيكرام على متن مركبة تشاندرايان-3 وعربتها الجوالة براغيان. توفر هذه القياسات لمحة محيرة للمناطق القمرية التي من المرجح أن تحتوي على الجليد. في حين أكدت الملاحظات السابقة وجود الجليد في بعض PSRs، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كمية وشكل وتوزيع هذه الرواسب الجليدية.

إن فهم أصول المياه القمرية هو هدف بحثي رئيسي لفريقي في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء. نستكشف مصادر مختلفة، بما في ذلك اصطدام المذنبات أو الكويكبات بالقمر، والنشاط البركاني، والرياح الشمسية. كل حدث من هذه الأحداث يترك وراءه بصمات كيميائية مميزة يمكن أن تتتبع مصدر المياه. على سبيل المثال، إذا أدى النشاط البركاني إلى تشكيل الجليد، فإننا نتوقع وجود كميات أكبر من الكبريت في رواسب الجليد القمري.

الكبريت، مثل الماء، هو عنصر متطاير على سطح القمر. على سطح القمر، الكبريت غير مستقر ويتبخر بسهولة، ويضيع في الفضاء. بسبب طبيعته المتقلبة، يميل الكبريت إلى التراكم في المناطق الباردة من القمر. على الرغم من عدم الهبوط في منطقة مظللة بشكل دائم، قامت مركبة الهبوط فيكرام بقياس درجة الحرارة عند خط عرض جنوبي مرتفع وتحديد الكبريت في حبيبات التربة على سطح القمر. يعد قياس الكبريت هذا مثيرًا للاهتمام لأنه قد يوفر معلومات ثاقبة عن مصدر مياه القمر.

ستساعد قياسات درجات الحرارة من البعثات المستقبلية، مثل Chandrayaan-3، العلماء في تحسين نماذج الاستقرار المتقلب وتحديد التراكم الأخير للكبريت في مواقع قمرية مختلفة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من مهمة تشاندرايان-3؟

ج: الغرض من مهمة Chandrayaan-3 هو دراسة خزانات الجليد القمري المحتملة في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر.

س: كيف يحدد العلماء مصدر المياه القمرية؟

ج: يدرس العلماء البصمات الكيميائية التي خلفتها أحداث مختلفة مثل اصطدام المذنبات أو الكويكبات بالقمر، والنشاط البركاني، والرياح الشمسية لتتبع مصدر المياه القمرية.

س: ما أهمية قياس الكبريت على سطح القمر؟

ج: إن وجود الكبريت في حبيبات التربة على سطح القمر قد يوفر معلومات ثاقبة عن مصدر مياه القمر.

س: ما الذي ستركز عليه البعثات القمرية المستقبلية؟

ج: ستركز المهمات القمرية المستقبلية، مثل برنامج أرتميس التابع لناسا، على استكشاف القطب الجنوبي للقمر والبحث عن الجليد. تهدف هذه المهام إلى إنشاء محطة قمرية مستدامة للسكن البشري.

س: كيف يخطط العلماء لدراسة تكوين سطح القمر ودرجة حرارته؟

ج: يستخدم العلماء أدوات مثل نظام التصوير القمري المضغوط بالأشعة تحت الحمراء (L-CIRiS) لقياس تكوين السطح ودرجة الحرارة على القمر. L-CIRIS هي كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء سيتم إطلاقها على مركبة هبوط تجارية في أواخر عام 2026.