استكشاف الجليد القمري: نظرة فاحصة على السعي إلى البنية التحتية المستدامة للقمر

قد يبدو بناء محطة فضائية على القمر وكأنه ضرب من الخيال العلمي، لكن المهمات القمرية الأخيرة تقربنا من هذا الواقع. تركز هذه المهام على تحديد موقع الخزانات المحتملة للجليد القمري في المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs) والتي تعتبر ضرورية لإنشاء بنية تحتية مستدامة على سطح القمر.

في أغسطس 2023، هبطت مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan-3 بنجاح على سطح القمر في المنطقة القطبية الجنوبية، وهي منطقة يشتبه في أنها تحتوي على الجليد. ولا يعد هذا الإنجاز مهمًا للهند فحسب، بل للمجتمع العلمي بأكمله أيضًا.

كعالم كواكب، أنا مهتم بشكل خاص بالبيانات التي جمعتها مركبة الهبوط فيكرام التابعة لـ Chandrayaan-3 ومركبتها الجوالة Pragyan. وتوفر لنا هذه القياسات لمحة عن قرب لمناطق القمر التي من المرجح أن تحتوي على الجليد. وقد أظهرت الملاحظات السابقة أن الجليد موجود في بعض المناطق المظللة بشكل دائم، ولكن كمية وشكل وتوزيع هذه الرواسب الجليدية تختلف بشكل كبير.

إن فهم أصل الماء على القمر هو هدف رئيسي لفريقي في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء. نستكشف الاحتمالات المختلفة، بما في ذلك اصطدام المذنبات أو الكويكبات بالقمر، والنشاط البركاني، والرياح الشمسية. كل حدث من هذه الأحداث يترك وراءه بصمة كيميائية مميزة، والتي يمكن أن تساعدنا في تتبع مصدر المياه. على سبيل المثال، إذا أدى النشاط البركاني إلى تكوين الجليد، فإننا نتوقع العثور على كميات أكبر من الكبريت في رواسب الجليد القمري.

الكبريت، مثل الماء، هو عنصر متطاير على القمر. وهو غير مستقر على سطح القمر ويتبخر بسهولة ويضيع في الفضاء. ولذلك فمن المرجح أن يتراكم الكبريت في الأجزاء الأكثر برودة من القمر.

على الرغم من أن مركبة الهبوط فيكرام لم تهبط في منطقة مظللة بشكل دائم، إلا أنها كانت قادرة على قياس درجات الحرارة وتحديد الكبريت في حبيبات التربة على سطح القمر. يعد قياس الكبريت هذا مثيرًا للاهتمام لأنه يمكن أن يوفر أدلة حول مصدر مياه القمر.

للمساعدة في اكتشافاتنا، تعد المركبات الفضائية مثل فيكرام وبراجيان أدوات لا تقدر بثمن. تقوم مركبة الاستطلاع القمرية (LRO) التابعة لناسا، والتي تم إطلاقها في عام 2009، بمراقبة القمر من المدار وتوفير البيانات الأساسية حول توزيع وشكل ووفرة المياه على القطبين القمريين. كشفت عمليات الرصد بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء القريبة من LRO والمسبار Chandrayaan-1 بشكل قاطع عن الجليد المائي في بعض المناطق المظللة بشكل دائم. ومع ذلك، فإن الأسباب الكامنة وراء النطاق المحدود لتوزيع الجليد لا تزال غير واضحة.

وبالنظر إلى المستقبل، وضعت ناسا أنظارها على القطب الجنوبي للقمر. قبل مهمة Artemis III، التي تهدف إلى نشر رواد فضاء لإجراء تحقيقات متعمقة في الجليد القمري، سيرسل برنامج خدمات الحمولات القمرية التجارية العديد من مركبات الهبوط والمركبات الجوالة للبحث عن الجليد بدءًا من عام 2023.

تحيط الشكوك بالجدول الزمني لإطلاق أرتميس، ولكن من المتوقع إطلاق أرتميس 2024، وهي أول مهمة مأهولة، في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026. وستتبع هذه المهمة مسارًا حلقيًا يمر خلف الجانب البعيد للقمر ويعود إلى الأرض. للمساعدة في دراسة الأسطح القمرية، يجري إعداد نظام التصوير القمري المضغوط بالأشعة تحت الحمراء (L-CIRiS)، وهو عبارة عن كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء قادرة على قياس درجة الحرارة ودراسات تكوين السطح، لإطلاقه على مركبة هبوط تجارية في أواخر عام XNUMX.

يعد استكشاف وجود الجليد القمري وخصائصه خطوة حاسمة نحو إنشاء بنية تحتية مستدامة على سطح القمر. ستمهد هذه المهام المستمرة والاكتشافات التي تتوصل إليها الطريق لمساعي مستقبلية مثيرة على القمر وما بعده.

أسئلة وأجوبة

ما هي أهمية المناطق المظللة بشكل دائم (PSRs) فيما يتعلق برواسب الجليد القمري؟

المناطق المظللة بشكل دائم هي مناطق على القمر لا تتلقى ضوء الشمس المباشر أبدًا. وتعد هذه المناطق مهمة للبحث عن رواسب الجليد القمري لأنها توفر ظروفا مستقرة وباردة قد تحافظ على الماء على شكل جليد.

ما هي مصادر المياه المحتملة على القمر؟

من الممكن أن تكون المياه الموجودة على القمر قد نشأت من المذنبات أو الكويكبات التي اصطدمت بسطح القمر، أو من النشاط البركاني، أو الرياح الشمسية. كل حدث من هذه الأحداث يترك وراءه توقيعًا كيميائيًا فريدًا يمكن استخدامه لتتبع مصدر المياه.

لماذا يعد الكبريت عنصرًا مهمًا للدراسة فيما يتعلق بالجليد القمري؟

الكبريت هو عنصر متطاير على القمر ويمكن أن يوفر أدلة حول مصدر المياه. إذا كان النشاط البركاني قد خلق الجليد، فإننا نتوقع العثور على كميات أكبر من الكبريت في رواسب الجليد القمري.

ما الأدوات والمهام المستخدمة لدراسة الجليد القمري؟

تعد المركبات الفضائية مثل مركبة الهبوط فيكرام Chandrayaan-3 الهندية ومركبتها الجوالة براغيان، بالإضافة إلى مركبة الاستطلاع القمرية المدارية (LRO) التابعة لناسا، أدوات مهمة لدراسة الجليد القمري. توفر هذه المهام البيانات من خلال القياسات والملاحظات والتحليل الكيميائي لفهم توزيع وشكل ووفرة المياه على القمر.

ما هي الخطط المستقبلية لاستكشاف الجليد القمري؟

وخططت وكالة ناسا لمهمات أرتميس، التي تهدف إلى نشر رواد فضاء على سطح القمر لاستكشاف الجليد. قبل مهمة Artemis III، سيرسل برنامج خدمات الحمولات القمرية التجارية العديد من مركبات الهبوط والمركبات الجوالة للبحث عن الجليد بدءًا من عام 2023. ويجري إعداد نظام التصوير بالأشعة تحت الحمراء المدمج على القمر (L-CIRIS)، وهو عبارة عن كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لإطلاقه في عام 2026 المساعدة في دراسة أسطح القمر.