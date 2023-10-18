أكبر زلزال تم تسجيله حتى الآن على المريخ يكشف عن نشاط تكتوني

اكتشفت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا مؤخرًا زلزالًا بقوة 4.7 درجة على كوكب المريخ، وهو أكبر زلزال يتم تسجيله على هذا الكوكب. وفي حين أن هذا قد يبدو صغيرا مقارنة بالزلازل التي تحدث على الأرض، إلا أنه مهم بالنسبة لكوكبنا المجاور. في البداية، اشتبه العلماء في أن اصطدام نيزك هو الذي تسبب في الزلزال، لكن البحث عن حفرة نتيجة الارتطام لم يكن خاليًا. وقد دفع هذا الباحثين إلى استنتاج أن الزلزال كان في الواقع نتيجة للنشاط التكتوني داخل المريخ.

"لقد خلصنا إلى أن أكبر زلزال مريخي شاهدته InSight كان تكتونيا، وليس تأثيرًا. وقال المؤلف الرئيسي بن فرناندو، عالم الكواكب من جامعة أكسفورد: "هذا مهم لأنه يظهر أن الصدوع الموجودة على المريخ يمكن أن تستضيف زلازل مريخية ضخمة". توفر النتائج، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، رؤى قيمة حول العمليات الجيولوجية على المريخ.

على عكس الأرض، التي تحتوي على صفائح تكتونية تولد الزلازل، فإن المريخ لديه صفيحة صلبة واحدة. ومع ذلك، لا يزال الكوكب يتقلص ويبرد ببطء، مما قد يؤدي إلى الحركة والفوالق النشطة داخل القشرة المريخية. يمكن أن تؤدي هذه الصدوع إلى حدوث زلازل مريخية، حتى بدون وجود عمليات تكتونية نشطة للصفائح.

وحدد فريق البحث أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة نشأ في منطقة القاهرة فاليس، على بعد حوالي 1,200 ميل جنوب شرق موقع إنسايت. تجاوزت الطاقة المنبعثة خلال هذا الزلزال طاقة جميع الزلازل المريخية الأخرى التي اكتشفها InSight. في السابق، كانت معظم الزلازل المريخية مرتبطة بمنطقة تسمى Cerberus Fossae، شرق InSight. لقد حيّر أصل هذا الزلزال القوي العلماء، إذ لم تكن هناك أي معالم سطحية واضحة تشير إلى العمليات التكتونية المستمرة.

يمثل عدم وجود حفرة تصادمية أثناء البحث عن دليل على التأثير علامة بارزة في تفسير الإشارات الزلزالية على المريخ. يعد فهم النشاط الزلزالي على كوكب المريخ أمرًا بالغ الأهمية للبعثات البشرية المستقبلية إلى الكوكب. وبينما تخطط وكالة ناسا للبعثات المستقبلية، سيكون من الضروري فهم التاريخ الجيولوجي للمريخ والنشاط الزلزالي بشكل أكبر.

بشكل عام، يلعب كل حدث زلزالي يكتشفه InSight دورًا حاسمًا في الكشف عن التاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر. إنه يسلط الضوء على داخل المريخ وتطوره، ويقدم رؤى قيمة حول توزيع النشاط الزلزالي على الكوكب. هذه المعرفة حيوية للتخطيط للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ.

المصدر: رسائل البحوث الجيوفيزيائية، جامعة أكسفورد، كلية إمبريال لندن