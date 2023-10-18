نظرة جديدة على الزلازل المريخية: أكبر زلزال تم تسجيله على المريخ حتى الآن

اكتشفت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا مؤخرًا أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ، حيث بلغت قوته 4.7 درجة. وفي حين أن هذا قد يبدو متواضعا وفقا لمعايير الأرض، إلا أنه مهم بالنسبة لجارنا الكوكبي. في السابق، كان العلماء يشتبهون في أن الزلازل المريخية ناجمة عن تأثيرات النيزك. ومع ذلك، فإن عدم وجود حفرة تصادمية مرتبطة بهذا الزلزال دفع العلماء إلى استنتاج أن النشاط التكتوني داخل المريخ هو السبب. يوفر هذا الفهم الجديد نظرة ثاقبة للعمليات الجيولوجية التي تساهم في النشاط الزلزالي على الكوكب الأحمر.

ويظهر البحث، الذي نشر في مجلة Geophysical Research Letters، أن الصدوع الموجودة على المريخ يمكن أن تستضيف زلازل مريخية كبيرة. يقول عالم الكواكب بن فرناندو من جامعة أكسفورد، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد اعتقدنا حقًا أن هذا الحدث قد يكون له تأثير". يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة إلى الأمام في فهم النشاط الزلزالي المريخي ويوفر معلومات قيمة للبعثات المستقبلية إلى المريخ.

على عكس الأرض، التي لديها العديد من الصفائح التكتونية المتحركة، فإن المريخ لديه قشرة صلبة واحدة. لكن هذا لا يعني أن الكوكب خالي من النشاط الزلزالي. لا يزال المريخ يعاني من الانكماش والتبريد التدريجي، مما يؤدي إلى الحركة داخل قشرته واحتمال حدوث الزلازل. وحدد الباحثون أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة نشأ في منطقة القاهرة فاليس، على بعد حوالي 1,200 ميل جنوب شرق موقع إنسايت.

في السابق، كانت الزلازل المريخية مرتبطة بمنطقة تسمى Cerberus Fossae. ومع ذلك، ظل أصل هذا الزلزال الأكبر محيرًا نظرًا لعدم وجود ميزات سطحية واضحة تشير إلى العمليات التكتونية المستمرة كسبب محتمل. تجاوزت الطاقة الزلزالية المنبعثة في هذا الحدث طاقة جميع الزلازل المريخية الأخرى التي اكتشفها InSight. يعد غياب الحفرة الأثرية علامة بارزة في تفسير الإشارات الزلزالية على المريخ.

يعد فهم النشاط الزلزالي على كوكب المريخ أمرًا بالغ الأهمية للبعثات البشرية المستقبلية إلى الكوكب. توفر هذه الرؤية الجديدة معلومات أساسية للتخطيط وضمان سلامة مثل هذه المهام. مع كل حدث زلزالي يتم اكتشافه على كوكب المريخ، يكتسب العلماء فهمًا أفضل للتاريخ الجيولوجي للكوكب وتطوره، بالإضافة إلى توزيع النشاط الزلزالي. ستكون هذه المعرفة لا تقدر بثمن بينما نواصل استكشاف ودراسة الكوكب الأحمر.

مصادر:

– دراسة بحثية منشورة في مجلة Geophysical Research Letters.

- عالم الكواكب بن فرناندو من جامعة أكسفورد.

- عالم الكواكب في إمبريال كوليدج لندن والمؤلف المشارك للدراسة كونستانتينوس شارالامبوس، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الجيولوجيا في InSight.