اكتشف العلماء أن النشاط التكتوني يسبب أكبر زلزال على كوكب المريخ

رصدت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا زلزالا بقوة 4.7 درجة على كوكب المريخ، وهو أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على هذا الكوكب. اقترحت النظريات السابقة أن تأثيرات النيزك تسببت في هذه "الزلازل المريخية"، لكن عدم وجود حفرة ارتطام دفع العلماء إلى استنتاج أن الزلزال كان ناجما عن النشاط التكتوني داخل المريخ. يوفر هذا الاكتشاف فهمًا أعمق للعمليات الجيولوجية على الكوكب.

يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن المريخ غير نشط جيولوجيًا. وبينما تتولد زلازل الأرض عن حركة الصفائح التكتونية، فإن المريخ لديه صفيحة صلبة واحدة، ومع ذلك لا تزال هناك صدوع نشطة على الكوكب. يتقلص المريخ ويبرد تدريجيًا، مما يخلق حركة داخل القشرة، مما يؤدي إلى حدوث الزلازل.

وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة القاهرة فاليس في نصف الكرة الجنوبي للمريخ. لقد أطلقت طاقة أكبر من جميع الزلازل المريخية الأخرى التي اكتشفها InSight مجتمعة. في البداية، كانت البصمة الزلزالية للزلزال تشبه تأثير نيزكين سابقين اكتشفتهما مركبة الهبوط. ومع ذلك، فإن المزيد من التحليل والبحث عن ميزات السطح استبعد التأثير كسبب.

ولهذا الاكتشاف آثار مهمة على البعثات المستقبلية إلى المريخ. إن فهم النشاط الزلزالي على كوكب المريخ أمر بالغ الأهمية لاستكشاف الإنسان للكوكب. وفي حين أن هذا الزلزال بالذات لن يكون له آثار كارثية على الأرض، فإنه يسلط الضوء على الحاجة إلى الدراسة والتخطيط للمخاطر الزلزالية المحتملة عند إرسال البشر إلى المريخ.

ويساهم هذا الاكتشاف أيضًا في كشف التاريخ الجيولوجي للمريخ وتطوره. ومن خلال فهم أفضل للنشاط الزلزالي على الكوكب، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لبنيته الداخلية وكيف تحول مع مرور الوقت.

مصادر:

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية

- مهمة ناسا إنسايت