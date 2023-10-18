تكتشف مركبة إنسايت لاندر التابعة لناسا أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ

حققت مركبة الهبوط InSight التابعة لوكالة ناسا اكتشافًا رائدًا على كوكب المريخ، حيث اكتشفت أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على الكوكب الأحمر. بلغت قوة هذا الزلزال 4.7 درجة، وهو ما قد لا يبدو مهمًا على الأرض، لكنه يمثل هزة كبيرة بالنسبة للمريخ.

على عكس الأرض، لا يحتوي المريخ على صفائح تكتونية، وهي العملية الجيولوجية التي تسبب عادة الزلازل. في البداية، اعتقد العلماء أن الزلزال ربما كان ناجما عن اصطدام نيزك، لكن بحثهم عن حفرة الارتطام لم يسفر عن أي نتائج. قادهم هذا إلى استنتاج جديد، وهو أن الزلزال نتج في الواقع عن نشاط تكتوني داخل المريخ نفسه، يشبه الهدير في أعماق الكوكب.

يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على الأنشطة الزلزالية للمريخ ويقدم نظرة ثاقبة لداخل الكوكب. وقال عالم الكواكب بن فرناندو من جامعة أكسفورد: "يمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للنشاط الزلزالي على المريخ، ويقربنا خطوة واحدة نحو كشف أفضل للعمليات التكتونية للكوكب".

خلال مهمته التي استمرت أربع سنوات، سجل مقياس الزلازل التابع لـ InSight 1,319 زلزالًا مريخيًا. ولا تزال قشرة المريخ الوحيدة غير المتكسرة تحتوي على صدوع نشطة يمكن أن تؤدي إلى حدوث زلازل، على الرغم من أن الكوكب يتقلص ببطء ويبرد دون وجود عمليات تكتونية نشطة للصفائح.

وحدد الباحثون أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة نشأ في منطقة القاهرة فاليس في نصف الكرة الجنوبي للمريخ، على بعد حوالي 1,200 ميل جنوب شرق موقع إنسايت. ومن المحتمل أن يكون على بعد بضع عشرات من الأميال تحت السطح. وكانت الطاقة المنبعثة خلال هذا الزلزال أقوى من جميع الزلازل المريخية الأخرى التي سجلها InSight مجتمعة.

لقد حير غياب الحفرة الناتجة عن الاصطدام العلماء، لأنها تشبه اصطدام نيزكين اكتشفهما إنسايت سابقًا. تلعب نتائج هذا الزلزال دورًا حاسمًا في فهم التاريخ الجيولوجي للمريخ وتوزيع النشاط الزلزالي.

ومع التخطيط للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ، أصبح الفهم الأكبر للنشاط الزلزالي على كوكب المريخ أمرًا بالغ الأهمية. وسوف يساعد في ضمان سلامة ونجاح هذه المهام.