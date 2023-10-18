تكتشف مركبة إنسايت لاندر التابعة لناسا أكبر زلزال مريخي حتى الآن

اكتشفت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا، والتي تقاعدت في عام 2022 بعد أربع سنوات من العمليات، أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ في 4 مايو 2022. بلغت قوة الزلزال 4.7 درجة، مما يجعله مهمًا لجارنا الكوكبي. على عكس الأرض، يفتقر المريخ إلى الصفائح التكتونية، التي تولد الزلازل. في البداية، اشتبه العلماء في أن الزلزال ناجم عن اصطدام نيزك، لكنهم لم يجدوا أي دليل على وجود حفرة نتيجة الارتطام.

وبدلاً من ذلك، خلص الباحثون إلى أن الزلزال كان نتيجة للنشاط التكتوني داخل المريخ، مما يوفر معلومات قيمة عن النشاط الزلزالي للكوكب. ويؤكد هذا الاكتشاف أن الصدوع الموجودة على المريخ يمكن أن تستضيف زلازل مريخية كبيرة ويلقي الضوء على العمليات التكتونية للكوكب.

وحدد الباحثون أن الزلزال نشأ في منطقة القاهرة فاليس، على بعد حوالي 1,200 ميل جنوب شرق موقع إنسايت بالقرب من خط الاستواء. ولا تزال هذه المنطقة تشهد حركة داخل القشرة المريخية، على الرغم من غياب العمليات التكتونية النشطة للصفائح. تجاوزت الطاقة المنبعثة خلال هذا الزلزال الطاقة التراكمية من جميع الزلازل المريخية الأخرى التي اكتشفها InSight.

واستعان العلماء بوكالات الفضاء المختلفة للبحث عن أدلة على حدوث اصطدام في يوم الزلزال، ولكن لم يتم العثور على حفرة نتيجة الاصطدام. يعد غياب الحفرة علامة بارزة في تفسير الإشارات الزلزالية على المريخ.

يعد فهم النشاط الزلزالي المريخي أمرًا بالغ الأهمية للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ. وعلى الرغم من أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة لن يكون له آثار كارثية على الأرض، إلا أنه يسلط الضوء على أهمية أخذ النشاط الزلزالي في الاعتبار عند التخطيط للبعثات البشرية إلى الكوكب الأحمر.

المصادر: رويترز