طفرة في الأبحاث الوراثية: تقنية كريسبر-كاس تسمح بالتعديل المتزامن لجينات متعددة

حقق الباحثون في ETH Zurich طفرة كبيرة في مجال البحوث الوراثية من خلال تطوير تقنية تتيح التعديل المتزامن لجينات متعددة في خلايا الحيوانات البالغة. هذا النهج المبتكر، باستخدام أداة تحرير الجينات كريسبر-كاس، يخلق نمطًا يشبه الفسيفساء مما يبسط دراسة الأمراض الوراثية. ومن خلال تعديل جينات متعددة في حيوان واحد، يمكن للباحثين اكتساب رؤى جديدة حول تعقيدات الاضطرابات الوراثية مع تقليل عدد التجارب على الحيوانات المطلوبة.

تقليديا، درس العلماء الأصول الجينية للأمراض من خلال التركيز على جين واحد. ومع ذلك، تتأثر العديد من الأمراض بجينات متعددة، مما يجعل من الصعب تحديد مساهمة أي جين واحد في هذه الحالة. وهذا يتطلب عادةً العديد من التجارب على الحيوانات، تستهدف كل منها تعديلًا جينيًا محددًا.

وطوّر الباحثون، بقيادة البروفيسور راندال بلات، طريقة تستخدم تقنية كريسبر-كاس لإجراء تغييرات جينية متعددة في خلايا حيوان واحد، مما يخلق نمطًا يشبه الفسيفساء. في حين أن كل خلية تحتوي على جين واحد فقط تم تغييره، فإن الخلايا المختلفة داخل العضو لها تعديلات مميزة، مما يسمح بإجراء تحليل دقيق للخلايا الفردية. يتيح هذا الإنجاز للباحثين دراسة تأثيرات التغيرات الجينية المختلفة في تجربة واحدة، مما يبسط عملية البحث بشكل كبير.

ولأول مرة، نجح فريق ETH Zurich في تطبيق هذه التقنية على الفئران البالغة. واستخدموا الفيروسات المرتبطة بالغدد (AAV) كنظام توصيل لتوجيه الخلايا إلى الجينات التي يجب تعديلها. ومن خلال إصابة الفئران بخليط من الفيروسات التي تحمل تعليمات مختلفة، تمكن الباحثون من إيقاف جينات مختلفة في خلايا الدماغ. أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تقديم رؤى جديدة حول متلازمة حذف 22q11.2، وهو اضطراب وراثي نادر يصيب البشر. واكتشف الباحثون أن ثلاثة جينات داخل منطقة كروموسومية محددة تلعب دورا هاما في خلل خلايا الدماغ وارتباطها بحالات مثل الفصام واضطرابات طيف التوحد.

التطبيقات المحتملة لهذه التقنية واسعة، حيث يمكن استخدامها في دراسة الاضطرابات الوراثية الأخرى التي تحتوي على جينات متعددة. ومن خلال اكتساب فهم أعمق للنشاط غير الطبيعي للجينات في الأمراض المختلفة، يمكن للباحثين تطوير أدوية مستهدفة للتعويض عن هذه التشوهات. علاوة على ذلك، تسمح هذه الطريقة للعلماء بدراسة الحيوانات كاملة النمو بشكل مباشر، مما يقلل الحاجة إلى إجراء تجارب على الأجنة أو الخلايا المستنبتة.

ومع استمرار الباحثين في تحسين هذه التقنية، من المحتمل أن يزيد عدد الجينات المعدلة من 29 جينًا حاليًا إلى عدة مئات من الجينات. يمثل هذا الإنجاز تقدمًا كبيرًا في البحث الجيني، مما يوفر إمكانيات جديدة لدراسة تعقيدات الأمراض الوراثية وتطوير علاجات مستهدفة.

مصادر:

– أخبار أبحاث ETH زيورخ: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2021/05/multiple-genome-alterations.html

– مجلة الطبيعة: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03431-5