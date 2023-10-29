يراقب العلماء كالديرا لونج فالي في كاليفورنيا: الكشف عن المخاطر البركانية

كان علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يدرسون بجدية التغيرات الجيولوجية والنشاط الزلزالي في لونغ فالي كالديرا، وهو بركان نشط يقع في كاليفورنيا. وقد صنفتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على أنها "تهديد كبير جدًا"، وقد اجتذبت اهتمامًا كبيرًا بسبب المخاوف بشأن احتمال حدوث ثوران بركاني هائل. ومع ذلك، فقد سلطت الأبحاث الحديثة ضوءًا جديدًا على الوضع، مشيرة إلى أن مثل هذا الحدث الكارثي غير متوقع.

تشكلت كالديرا لونغ فالي منذ حوالي 760,000 ألف سنة نتيجة انفجار بركاني هائل، مما أدى إلى حفرة بركانية ضخمة. على مر السنين، كانت هناك زيادات ملحوظة في الزلازل والتقلبات الأرضية، مما أدى إلى التكهنات حول إمكانية حدوث ثوران آخر. ومع ذلك، يفترض العلماء الآن أن هذه الظواهر من المحتمل أن تكون نتيجة لتبريد وتصلب الصهارة، وليس علامات على انفجار بركاني هائل وشيك. في حين أن الانفجارات الصغيرة والزلازل قد تحدث بسبب إطلاق الغاز والسائل أثناء عملية التبريد، إلا أن الخطر الإجمالي لحدوث ثوران كارثي لا يزال منخفضًا.

على الرغم من أن Long Valley Caldera نفسها قد تكون مستقرة نسبيًا، إلا أن العلماء حددوا جيوبًا أخرى من الصهارة في المنطقة المحيطة، مثل سلسلة Mono-Inyo Craters. وهذا يشير إلى أن ثوران الصهارة لا يزال احتمالا. علاوة على ذلك، فإن المنطقة معرضة لأسراب زلازل قوية، مما يشكل مخاطر إضافية على سكان كاليفورنيا.

في حين أن المنطقة المجاورة مباشرة لبراكين كاليفورنيا معرضة للخطر، فإن عواقب الرماد البركاني يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. يمكن للرماد البركاني أن يعطل إمدادات الكهرباء، ويعوق السفر والرحلات الجوية، ويلوث مصادر المياه. لذلك، من المهم فهم هذه البراكين ومراقبتها عن كثب، بما في ذلك Long Valley Caldera، لضمان سلامة واستعداد السكان في جميع أنحاء الولاية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي كالديرا؟

كالديرا هي حفرة بركانية كبيرة تشكلت نتيجة لانهيار سطح الأرض بعد ثوران هائل. ما هو الثوران البركاني الهائل؟

الثوران البركاني الهائل هو ثوران بركاني كبير للغاية يمكن أن يقذف مئات أو حتى آلاف الكيلومترات المكعبة من الصهارة، مما يؤثر بشكل كبير على المنطقة المحيطة وربما يؤثر على المناخ العالمي. هل من المحتمل حدوث ثوران بركاني هائل في كاليفورنيا؟

بينما تشهد ولاية كاليفورنيا نشاطًا بركانيًا، فإن احتمال حدوث ثوران بركاني هائل في الولاية منخفض للغاية. يعتقد العلماء أن الصهارة الموجودة أسفل Long Valley Caldera تبرد وتصبح أقل نشاطًا، مما يقلل من خطر حدوث ثوران كارثي. ما هي المخاطر المرتبطة بالرماد البركاني؟

يمكن للرماد البركاني، عندما يكون رطبًا، توصيل الكهرباء وتعطيل إمدادات الطاقة. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى إضعاف الرؤية، مما يجعل السفر خطيرًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرماد أن يلوث إمدادات المياه ويكون له آثار طويلة الأمد على البيئة. كيف يراقب العلماء النشاط البركاني؟

يستخدم العلماء أدوات وتقنيات مختلفة لرصد النشاط البركاني، بما في ذلك أجهزة قياس الزلازل للكشف عن الزلازل، وقياسات تشوه الأرض، والتصوير عالي الدقة. تمكن هذه الأساليب العلماء من فهم سلوك البراكين والمخاطر المحتملة المرتبطة بها.