العلماء يرصدون "شيطانًا" يبلغ ارتفاعه كيلومترين على سطح المريخ

لاحظ العلماء الذين يستخدمون المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا على المريخ ظاهرة رائعة، وهي عبارة عن شيطان غبار يبلغ ارتفاعه كيلومترين يتحرك عبر المناظر الطبيعية للمريخ. التقط الروبوت الجيولوجي ذو الست عجلات صورًا للجزء السفلي من الإعصار كجزء من استكشافه لفوهة جيزيرو.

شياطين الغبار أضعف وأصغر بكثير من الأعاصير الموجودة على الأرض، لكنها تلعب دورًا حاسمًا في إعادة توزيع الغبار عبر سطح المريخ. يدرس العلماء هذه الظواهر للحصول على فهم أفضل للغلاف الجوي للمريخ وتحسين نماذج الطقس للكوكب.

من خلال تحليل بيانات الصور، قدر الباحثون أن شيطان الغبار هذا كان على بعد حوالي أربعة كيلومترات من المركبة. تم حساب عرضه بحوالي 60 مترًا. على الرغم من أن إطار الكاميرا لم يلتقط سوى الجزء السفلي البالغ 118 مترًا من الدوامة، إلا أن العلماء تمكنوا من تقدير ارتفاعها الكامل باستخدام الظل الذي ألقته.

يمكن أن تنمو شياطين الغبار على المريخ بشكل أكبر من تلك الموجودة على الأرض. ورغم أنها أكثر انتشارًا خلال أشهر الربيع والصيف، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بظهورها في مواقع محددة. لذلك، تقوم كل من Perseverance ومركبة NASA Mars rover Curiosity بمراقبة محيطهما باستمرار بحثًا عن شياطين الغبار، والتقاط صور بالأبيض والأسود لتقليل نقل البيانات إلى الأرض.

توفر هذه الملاحظة الأخيرة لشيطان الغبار المريخي رؤى قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للمريخ. تساهم مثل هذه النتائج في فهمنا لأنماط الطقس على الكوكب الأحمر والظروف البيئية العامة على المريخ.

المصدر: ناسا مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

التعاريف:

– شيطان الغبار: ظاهرة جوية تتميز بعمود من الهواء الدوامي مملوء بالغبار والحطام.

– الغلاف الجوي المريخي: طبقات الغازات المحيطة بكوكب المريخ.

– Jezero Crater: حفرة صدمية كبيرة على سطح المريخ تم اختيارها كموقع هبوط للمركبة الجوالة Perseverance.

ملاحظة: لم تحتوي المقالة المصدر الأصلية على أي صور أو علامات HTML.