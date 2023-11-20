كشف جديد: سماء المريخ الخضراء المتوهجة قد لا تكون كما تبدو

خلافا للاعتقادات السابقة، فإن الاكتشافات الأخيرة للباحثين الأوروبيين تثير الشكوك حول الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن قطبي المريخ غارقان في سماء الليل الخضراء المتوهجة. في حين أنه كان من المفترض منذ فترة طويلة أن توهج الهواء هو المسؤول عن هذه الظاهرة المذهلة، فإن النتائج الأخيرة تشير إلى تفسير مختلف.

التوهج الهوائي، وهو ظاهرة ضوئية طبيعية تحدث على كل من الأرض والمريخ، يتم إنتاجه عندما تطلق الذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي العلوي طاقة أو تلتقط إلكترونات حرة بعد تأينها بواسطة ضوء الشمس. ويخلق انبعاث الفوتونات الناتج توهجًا غريبًا يشبه الشفق القطبي على الأرض. ومع ذلك، فإن الأبحاث الحديثة تتحدى التصور القائل بأن توهج الهواء هو المسؤول الوحيد عن اللون الأخضر الذي لوحظ على المريخ.

أجرى فريق من العلماء من بلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة، باستخدام مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، دراسة شاملة لقطبي المريخ. والمثير للدهشة أنهم اكتشفوا أن التوهج الأخضر المرصود لا يرجع فقط إلى توهج الهواء، بل هو نتيجة لتفاعل معقد بين عوامل متعددة.

ووجد الباحثون أن التوهج، الذي يطلق عليه "توهج الليل"، يحدث خلال فصل الشتاء في قطبي المريخ على ارتفاع يتراوح بين 40 و60 كيلومترا. وخلافًا للافتراضات السابقة، يقترح الفريق أن إعادة تركيب ذرات الأكسجين في ثلاثة أجسام هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة الغامضة، وليس توهج الهواء التقليدي.

هذه النتائج الجديدة لها آثار مهمة على البعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ. وخلافا للاعتقاد السائد، فإن رواد الفضاء الذين يصلون إلى الكوكب الأحمر قد لا يواجهون السماء الخضراء المتوهجة المتوقعة. وبدلا من ذلك، قد يحتاجون إلى التكيف مع ديناميكيات الغلاف الجوي والظواهر الجديدة التي بدأنا للتو في فهمها.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإنشاء فهم شامل لسماء المريخ ليلاً، فإن هذه النتائج تتحدى الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة وتفتح الأبواب لمزيد من الاستكشاف والبحث العلمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما الذي يسبب اللون الأخضر في سماء المريخ ليلاً؟

ج: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التوهج الأخضر الذي لوحظ في قطبي المريخ، والذي كان يُعزى سابقًا إلى التوهج الهوائي، قد يكون ناجمًا في المقام الأول عن إعادة تركيب ثلاثة أجسام من ذرات الأكسجين.

س: كيف تم هذا الاكتشاف؟

ج: استخدم علماء من بلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لدراسة أقطاب المريخ وحددوا وجود ظاهرة "التوهج الليلي" خلال أشهر الشتاء.

س: كيف يؤثر ذلك على البعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ؟

ج: يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن رواد الفضاء الذين يصلون إلى المريخ سيستمتعون بسماء خضراء متوهجة. وبدلاً من ذلك، قد يواجهون مشهداً جوياً مختلفاً، مما يستلزم إعادة تقييم توقعاتهم واستعداداتهم.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه النتائج؟

ج: تشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم سماء المريخ ليلاً وديناميكيات الغلاف الجوي المعقدة بشكل أفضل. إن الفهم الأعمق لهذه الظواهر سيعزز معرفتنا بالكوكب الأحمر ويفيد مساعي الاستكشاف المستقبلية.