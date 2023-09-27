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تم فتح العلبة التي تحتوي على عينات الكويكب بينو بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في الفضاء

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 27، 2023
تم فتح العلبة التي تحتوي على عينات الكويكب بينو بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في الفضاء

وبعد رحلة عبر الفضاء استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات، تم فتح العلبة التي تحتوي على عينات من الكويكب بينو. قام فريق مهمة OSIRIS-REx بإزالة الغطاء الأولي لعلبة العينة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. تم العثور على غبار وحطام أسود على سطح إلكترونيات الطيران للعلبة، ومن المرجح أن مصدره بينو نفسه عندما هبطت المركبة الفضائية على الكويكب وجمعت عيناتها في أكتوبر 2020.

تم إسقاط عينات الكويكب في صحراء يوتا بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا ثم نقلها جوا إلى غرفة نظيفة. ومن هناك، قام فريق الغرفة النظيفة بتعبئة جميع أجزاء كبسولة العينة لنقلها إلى مركز جونسون للفضاء. تم تصميم مختبر جديد خصيصًا لمهمة OSIRIS-REx حيث سيتم تفكيك العلبة للوصول إلى الجزء الأكبر من العينة، والتي تقدر بـ 8.8 أوقية (250 جرامًا) من صخور الكويكب وغباره.

بعد عملية التفكيك، سيقوم الباحثون بتحليل غبار الكويكب للحصول على نظرة ثاقبة لخصائصه الكيميائية والمعدنية والفيزيائية بالإضافة إلى أنواع الصخور المختلفة الموجودة في العينة المجمعة. وسيتم الكشف عن النتائج الأولية للعينة خلال بث مباشر في 11 أكتوبر، بما في ذلك بعض صور الصخور والغبار.

وصلت مهمة OSIRIS-REx، التي انطلقت في سبتمبر 2016، إلى الكويكب بينو في ديسمبر 2018. وبعد عامين من الرصد، جمعت المركبة الفضائية عينة من سطح الكويكب وبدأت رحلتها إلى الأرض في 10 مايو 2021. كويكب صغير قريب من الأرض يُعتقد أنه انفصل عن كويكب أكبر غني بالكربون واقترب من الأرض على مر السنين.

مصادر:
- فريق مهمة OSIRIS-REx التابع لناسا
– صفحة رحلات الفضاء جيزمودو

By فيكي ستافروبولو

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