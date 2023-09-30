تم فتح العلبة التي تحتوي على عينات الكويكب بينو

بعد رحلة عبر الفضاء استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات، تم أخيرًا فتح العلبة التي تحتوي على عينات من الكويكب بينو. قام فريق مهمة OSIRIS-REx التابع لناسا بإزالة الغطاء الأولي لعلبة العينة، وكشف عن الغبار الأسود والحطام على سطح إلكترونيات الطيران. ومن المرجح أن الحطام جاء من بينو نفسه عندما هبطت المركبة الفضائية على الكويكب وجمعت عينته الصخرية في أكتوبر 2020.

وبعد أن أسقطت المركبة الفضائية العينات في صحراء يوتا، تم نقلها إلى غرفة نظيفة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. تم إنشاء مختبر جديد مصمم خصيصًا لمهمة OSIRIS-REx في مركز الفضاء. والخطوة التالية هي تفكيك العلبة وتحليل ما يقدر بـ 250 جرامًا من صخور الكويكب والغبار بداخلها. سيوفر هذا التحليل نظرة ثاقبة للخصائص الكيميائية والمعدنية والفيزيائية للكويكب.

سيتم الكشف عن النتائج المبكرة من تحليل العينة، إلى جانب صور الصخور والغبار، خلال بث مباشر في 11 أكتوبر. وهذا سيعطي العلماء والجمهور لمحة مبكرة عن تكوين الكويكب وأهميته المحتملة.

انطلقت مهمة OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 ووصلت إلى الكويكب بينو في ديسمبر 2018. وبعد عامين من الملاحظات، جمعت المركبة الفضائية عينة من سطح بينو. في 10 مايو 2021، بدأت OSIRIS-REx رحلتها إلى الأرض لتسليم حمولتها الثمينة.

بينو هو كويكب صغير قريب من الأرض ويمر بالقرب من الأرض كل ست سنوات. ويعتقد العلماء أنه ربما نشأ من كويكب أكبر غني بالكربون منذ مئات الملايين إلى مليارات السنين. ومن خلال دراسة عينات من بينو، يأمل الباحثون في الحصول على معلومات ثاقبة حول النظام الشمسي المبكر وتكوين الكويكبات.

مصادر:

– فريق مهمة OSIRIS-REx التابع لناسا

- مركز جونسون الفضائي التابع لناسا