يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن المجرات القرصية للكون المبكر

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا رائدًا آخر، حيث يقدم رؤى جديدة حول تكوين الكون. في دراسة أجراها فريق دولي من الباحثين، لاحظ تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجرات قرصية مشابهة لمجرتنا درب التبانة في بداية الكون، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول تكوين المجرات.

تم تصميم تلسكوب جيمس ويب الفضائي للنظر إلى الوراء في الزمن إلى الفترة المضطربة التي أعقبت الانفجار الكبير، حيث التقط صورًا لمجرات قرصية "مسطحة" تدور حول نقطة مركزية وتتميز بأذرع حلزونية واسعة. نجت هذه المجرات بشكل غير متوقع من العديد من عمليات اندماج المجرات العنيفة أثناء تكوينها، على عكس التوقعات السابقة.

وكشف البحث الذي أجراه علماء من جامعة مانشستر وجامعة فيكتوريا في كندا، أن المجرات الشبيهة بدرب التبانة كانت أكثر شيوعا بكثير مما كان يعتقد سابقا. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة، حيث تعتبر المجرات القرصية مثالية لتطور الحياة بسبب بنيتها المستقرة وخصائص الجاذبية التي تساعد على تكوين الكواكب.

ووفقا للبروفيسور كريستوفر كونسيليسي، عالم الفلك خارج المجرة في جامعة مانشستر، فإن هذا الاكتشاف يتطلب إعادة تقييم فهمنا لكيفية تطور الكون. اقترح تلسكوب هابل الفضائي، وهو مقدمة لـ JWST، سابقًا أن المجرات القرصية كانت شبه معدومة حتى ستة مليارات سنة بعد الانفجار الكبير. ومع ذلك، فإن نتائج تلسكوب جيمس ويب الفضائي تدفع بتكوين مجرات شبيهة بدرب التبانة إلى بداية الكون تقريبًا.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن غالبية النجوم تتشكل وتزدهر داخل مجرات مشابهة لمجرتنا، مما يشكل تحديًا للمعرفة الحالية حول تكوين المجرات وتطور الكون مع مرور الوقت. أثنى المؤلف الرئيسي ليوناردو فيريرا من جامعة فيكتوريا على تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدوره في إحداث ثورة في فهمنا لتطور المجرة، مشددًا على أن النتائج توضح قوة الأداة والتكوين المبكر لهياكل المجرات عما كان متوقعًا.

المصادر: جامعة مانشستر، جامعة فيكتوريا