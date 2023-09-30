العلماء يحذرون من تزايد تفشي مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية

يدق العلماء ناقوس الخطر بشأن إساءة استخدام المضادات الحيوية وتزايد تفشي مسببات الأمراض المقاومة للأدوية. كشفت دراسة كبرى عن حالات تفشي متعددة لمسببات الأمراض القاتلة المقاومة للأدوية، وتحديداً بكتيريا A. baumannii، في منطقة أوقيانوسيا. وقد دفع ذلك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ودعوات إلى استجابة عالمية لمعالجة أزمة المقاومة المتنامية.

أحد مسببات الأمراض التي تخضع للتدقيق هو الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم (CRAB)، والتي تسبب بالفعل مشاكل صحية خطيرة في أجزاء معينة من المحيط الهادئ. مسببات الأمراض هذه مقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعل من الصعب علاج العدوى ويطيل فترة الإقامة في المستشفى بشكل كبير. وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي حتى إلى الوفاة.

واستجابة لهذه النتائج المثيرة للقلق، يحث العلماء على التدخل الفوري. ويوصون بتنفيذ برامج لتوجيه الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية، وتحسين تدابير المراقبة، وتعزيز ممارسات مكافحة العدوى، وإطلاق حملات توعية عامة.

وشدد المؤلف الرئيسي ساكيوسا باليفانوالالا من جامعة أوتاجو على الحاجة إلى استراتيجيات وحلول استباقية في نيوزيلندا. ربما لا يزال توافر الأدوية الفعالة محدودًا، لذا يلزم بذل جهد تعاوني لوضع خطة شاملة.

ومن الأهمية بمكان أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لمنع المزيد من تفشي المرض وتجنب أنظمة الرعاية الصحية المرهقة التي تكافح بالفعل للتعامل مع التحديات القائمة. ومن أجل حماية الصحة العامة، يتعين على المجتمع العالمي أن يتكاتف لمعالجة سوء استخدام المضادات الحيوية ومكافحة ظهور مسببات الأمراض المقاومة للأدوية.

المصدر: نيوشوب