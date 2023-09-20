اكتشف علماء الفلك كوكبًا يدور حول نظام نجمي نادر

قام فريق من علماء الفلك باستخدام منشأة التلسكوب الكبير جدًا في تشيلي باكتشاف مثير للاهتمام في الفضاء السحيق. لقد التقطوا صورة لنظام نجمي يعرف باسم HIP 81208، والذي يحتوي على نجم مركزي ضخم يدور حول قزم بني، وهو "نجم فاشل" أصغر. بالإضافة إلى ذلك، حدد العلماء كوكبًا يدور حول نجم صغير يقع بعيدًا عن النجم المركزي. الكوكب المسمى "HIP 81208 Cb" تبلغ كتلته حوالي 15 مرة كتلة كوكب المشتري.

ووفقا للمرصد الأوروبي الجنوبي، وهو منظمة علمية تعاونية للدول الأوروبية، فإن اكتشاف HIP 81208 Cb يجعل النظام النجمي نظاما رباعيا هرميا، مع نجمين وجرمين سماويين أصغر يدوران حول كل واحد. ويقع الكوكب المكتشف حديثا على الحدود بين الكواكب والأقزام البنية، وهي ليست ضخمة أو ساخنة بما يكفي للخضوع للاندماج النووي.

يعتمد علماء الفلك عادةً على تقنيات مثل طريقة العبور لاكتشاف ودراسة الكواكب الخارجية. إلا أن التلسكوب الكبير جدًا، بمراياه الكبيرة، قادر على التقاط صور مباشرة لهذه العوالم البعيدة. ويلعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو أقوى مرصد فضائي للبشرية، دورًا حاسمًا أيضًا في دراسة الأجواء للكواكب الخارجية وتقديم نظرة ثاقبة لهذه العوالم البعيدة.

في حين لا يُعرف سوى القليل عن HIP 81208 Cb في هذا الوقت، إلا أن هذا الاكتشاف يضيف إلى فهمنا للكواكب الخارجية وخصائصها المتنوعة. ومن الممكن أن تؤوي بعض هذه الكواكب البعيدة ظروفًا مناسبة للحياة الغريبة، على الرغم من عدم العثور على دليل ملموس حتى الآن.

وبشكل عام، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على مدى تعقيد وتنوع الأنظمة النجمية في الكون، مما يوسع معرفتنا بالأجرام السماوية الموجودة خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

– المرصد الأوروبي الجنوبي: ESO

- ناسا