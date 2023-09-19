يكشف العلماء كيف تؤثر جزيئات الإشارة على تمايز الخلايا في التطور الجنيني

اكتشف فريق من الباحثين بقيادة كريستيان شروتر في معهد ماكس بلانك للفيزيولوجيا الجزيئية في دورتموند كيف يؤثر التفاعل بين جزيئين الإشارة، FGF وBMP، على الاختيار الوظيفي للخلايا الجذعية أثناء التطور الجنيني. تسلط النتائج، التي نشرت في مجلة Biology Open، الضوء على تمايز الخلايا ولها آثار على زراعة الأنسجة المستهدفة في علاجات استبدال الخلايا.

أثناء التطور الجنيني، تتخذ الخلايا الجذعية قرارات مهنية حاسمة بعد وقت قصير من الإخصاب. تبدأ عملية المعدة في هذه المرحلة، مما يؤدي إلى تكوين طبقات جرثومية - الأديم الظاهر، والأديم المتوسط، والأديم الباطن - والتي تؤدي في النهاية إلى ظهور الأعضاء الداخلية. يتم تحديد مصير الخلايا الجذعية في الجنين المبكر من خلال مزيج من جزيئات الإشارة، بما في ذلك BMP، وFGF، وWnt، وNodal، التي تنتجها الأنسجة المحيطة. يحدد التركيب المحدد للكوكتيل نوع الخلية التي سيتم تشكيلها.

إن دور FGF، وهو جزيء مهم في هجرة الخلايا الجذعية ونموها، لم يكن واضحا حتى الآن. من خلال أبحاثهم، اكتشف شروتر وفريقه أن FGF يعمل كمضاد لـ BMP. عندما تكون مستويات FGF منخفضة، يكون لـ BMP تأثير أقوى، مما يؤدي إلى نمو خلايا القلب والأديم المتوسط ​​خارج الجنين. على العكس من ذلك، فإن المستويات الأعلى من عامل نمو الخلايا (FGF) تثبط تأثير BMP، مما يؤدي إلى نمو الخلايا في محور الجسم الخلفي.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن الخلايا الجذعية يمكن أن تؤثر على مصيرها. حتى عندما تم توجيه الخلايا الجذعية لتكوين خلايا القلب من خلال التعرض المستمر لعامل نمو الخلايا، ظلت أنواع مختلفة من الخلايا تتطور. يشير هذا إلى أن الخلايا الجذعية لها تأثير مجتمعي، حيث تتواصل مع الخلايا المجاورة لتوجيه تمايزها.

تعمل نتائج هذه الدراسة على تعزيز فهمنا لتمايز الخلايا واللاعبين الرئيسيين المعنيين. وفي المستقبل، يمكن تسخير هذه المعرفة لتوليد أنواع محددة من الخلايا من الخلايا الجذعية لهندسة الأنسجة المستهدفة واستبدالها، كما هو الحال في حالة تجديد أنسجة القلب. ومع ذلك، فإن الزراعة الانتقائية لأنواع معينة من الخلايا ليست ممكنة حاليًا.

المصدر

- "يوضح العلماء كيف تقوم جزيئات الإشارة BMP وFGF بتوجيه تمايز الخلايا أثناء التطور الجنيني"، جمعية ماكس بلانك.