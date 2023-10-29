قدرة الحيوانات المنوية المذهلة تتحدى قانون نيوتن الثالث للحركة

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا يتحدى أحد قوانين الحركة الأساسية لإسحاق نيوتن. كشفت الأبحاث الحديثة التي أجراها عالم الرياضيات كينتا إيشيموتو وفريقه في جامعة كيوتو أن الحيوانات المنوية يمكنها على ما يبدو أن تتحدى قانون نيوتن الثالث، الذي ينص على أن "لكل فعل، هناك رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه".

تقليديا، يشير قانون نيوتن الثالث إلى أن القوى تأتي دائما في أزواج تعمل في اتجاهين متعاكسين. على سبيل المثال، عندما تصطدم قطعتان من الرخام، فإنهما تنقلان قوتهما وترتدان. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالخلايا المنوية، فإنها تتمتع بقدرة خارقة على دفع نفسها عبر السوائل اللزجة دون التعرض لرد فعل مساوي ومعاكس.

ومن خلال سلسلة من التجارب والنمذجة الرياضية باستخدام الحيوانات المنوية البشرية وحركة الطحالب الخضراء، بحث الباحثون في التفاعلات غير المتبادلة بين الأسواط - التيول الصغيرة الموجودة على خلايا الحيوانات المنوية - والتي تدفع حركتها إلى الأمام. واكتشفوا أن ذيول الحيوانات المنوية تمتلك "مرونة غريبة" تسمح لها بالتحرك دون فقدان الكثير من الطاقة للسائل المحيط بها.

علاوة على ذلك، قدم الفريق مفهومًا جديدًا يسمى "معامل المرونة الفردي" لوصف الميكانيكا الداخلية للسوط. عندما انحنت الأسواط واستجابت للسائل، تجنبت بذكاء رد الفعل المتساوي والمعاكس، وبالتالي الحفاظ على الطاقة وتمكين الدفع.

هذا الكشف الرائد له آثار محتملة في مختلف المجالات. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يساهم في تطوير روبوتات صغيرة ذاتية التجميع مصممة لتقليد المواد الحية. ومن خلال فهم المبادئ الأساسية لقدرة الحيوانات المنوية على تحدي قانون نيوتن الثالث، قد يتمكن العلماء من فهم السلوك الجماعي بشكل أفضل وتطبيق هذه الأفكار على تصميم أنظمة روبوتية مبتكرة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو قانون نيوتن الثالث للحركة؟

ج: ينص قانون نيوتن الثالث على أن "لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه".

س: كيف تتحدى الخلايا المنوية قانون نيوتن الثالث؟

ج: يمكن للخلايا المنوية أن تدفع نفسها عبر السائل اللزج دون التعرض لرد فعل مساوٍ ومعاكس، وهو أمر متوقع عادةً وفقًا للقانون.

س: ما هي المرونة الفردية؟

ج: تشير المرونة الفردية إلى القدرة الفريدة لذيول الحيوانات المنوية على التحرك وتجنب فقدان قدر كبير من الطاقة للسائل المحيط.

س: ما هو معامل المرونة الفردي؟

ج: المعامل المرن الفردي هو مصطلح قدمه الباحثون لوصف الميكانيكا الداخلية لسوط الحيوانات المنوية، موضحين قدرتها على تحدي قانون نيوتن الثالث.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على تطوير الروبوتات؟

ج: إن الأفكار المكتسبة من دراسة تحدي الحيوانات المنوية لقانون نيوتن الثالث يمكن أن تساعد في إنشاء روبوتات صغيرة ذاتية التجميع تحاكي المواد البيولوجية وتظهر السلوك الجماعي.