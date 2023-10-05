توصلت دراسة جديدة إلى أن اللب الداخلي للأرض لين بشكل مدهش

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تكساس (UT) ومتعاونون في الصين أن النواة الداخلية للأرض أكثر مرونة مما كان يعتقد سابقًا. ومن خلال تحليل بيانات التصوير المقطعي الزلزالي واستخدام التجارب المعملية جنبًا إلى جنب مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، اكتشف العلماء أن حركة ذرات الحديد في اللب الداخلي للأرض أكبر من المتوقع، مما يجعلها أكثر ليونة وأقل صلابة في مواجهة قوى القص.

كان اللب الداخلي للأرض، الذي يقع على عمق 2,900 كيلومتر تقريبًا (1,802 ميلًا) تحت السطح، لغزًا منذ فترة طويلة بسبب عدم القدرة على استكشافه مباشرة. ومع ذلك، من خلال التصوير المقطعي الزلزالي، تمكن الباحثون من الحصول على نظرة ثاقبة للبنية الداخلية للكوكب.

إن نتائج هذه الدراسة لها آثار هامة في فهم دور اللب الداخلي في توليد المجال المغناطيسي للأرض. يمكن أن يساعد في تفسير سبب إشارة القياسات الزلزالية للنواة الداخلية إلى بيئة أكثر ليونة من المتوقع تحت ضغوط عالية. اللب الداخلي، إلى جانب اللب الخارجي، مسؤولان عن توليد المجال المغناطيسي للأرض، وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامة الكوكب الصالح للسكن.

لإعادة تهيئة ظروف النواة الداخلية، استخدم العلماء صفيحة حديدية صغيرة وجمعوا بيانات درجة الحرارة والضغط والسرعة عن طريق إخضاعها لقذيفة سريعة الحركة. ثم تم إدخال هذه البيانات في نموذج حاسوبي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما سمح للباحثين بتوسيع نطاق التكوين الذري لذرات الحديد لتقليد البيئة داخل النواة الداخلية.

لقد كان فهم العمليات الديناميكية وتطور اللب الداخلي للأرض مهمة صعبة، ولكن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة. ويسلط الضوء على حركة الذرات في النواة الداخلية وكيفية توليد الطاقة والحرارة في قلب كوكبنا.

المصادر: Phys.org