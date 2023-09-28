رؤى جديدة حول كيفية استجابة الخلايا للإجهاد

اكتشف الباحثون في كلية طب وايل كورنيل آلية مهمة تستجيب بها الخلايا للإجهاد. عندما تتعرض الخلايا للإجهاد بسبب الحرارة أو السموم، فإنها تشكل حبيبات الإجهاد، وهي حجيرات تشبه القطرات تعمل على عزل جزيئات الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، مما يمنع ترجمتها إلى بروتينات. هذا التباطؤ في إنتاج البروتين يسمح للخلايا بالحفاظ على الطاقة والتركيز على الإصلاحات.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Structural & Molecular Biology، أن التعديل الكيميائي المسمى m6A على mRNA ضروري لتكوين حبيبات الإجهاد. ووجد الباحثون أن mRNA الموسوم بـ m6A يرتبط ببروتينات YTHDF، التي تتراكم في حبيبات الإجهاد. وأظهرت الدراسة أيضًا أن mRNA الأطول موجود بشكل غير متناسب في حبيبات الإجهاد لأنها تحتوي على مستويات أعلى من m6A.

وأوضح الدكتور سامي جافري، كبير مؤلفي الدراسة، أن m6A يلعب دورًا رئيسيًا في دفع mRNA إلى حبيبات الإجهاد أثناء إجهاد الخلية. ويتكهن الباحثون أنه في الماضي، كان من المرجح أن تكون جزيئات الرنا المرسال الأطول غير فعالة أو بسبب الفيروسات. ربما يكون تطوير المسارات الخلوية لعزل mRNA الأطول في حبيبات الإجهاد قد نشأ كوسيلة لمنع إنتاج البروتينات غير الآمنة.

هذا الفهم الجديد لكيفية استجابة الخلايا للإجهاد يمكن أن يكون له آثار على أمراض مثل مرض الزهايمر والتصلب الجانبي الضموري، حيث قد تكون هذه الآلية نشطة بشكل غير طبيعي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف التطبيقات العلاجية المحتملة لاستهداف حبيبات الإجهاد في هذه الأمراض.

مصادر:

- "الضربة القاضية لـ Mettl3 والتحقق من الاستجابة للضغط في M3KO MEFs." الطبيعة الهيكلية والبيولوجيا الجزيئية. دوى: 10.1038/s41594-023-01089-2.

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