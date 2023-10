By

باستخدام الذكاء الاصطناعي، اكتشف الباحثون آلافًا من "الدوائر الخيالية" الغامضة الجديدة في جميع أنحاء العالم. لقد أثارت أنماط النباتات الدائرية هذه إعجاب الخبراء منذ فترة طويلة وتوجد بشكل شائع في صحراء ناميب والمناطق النائية الأسترالية. ومع ذلك، تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أن هذه الظاهرة قد تكون أكثر انتشارا مما كان يعتقد سابقا.

وقام فريق البحث الدولي بتدريب شبكة عصبية باستخدام أكثر من 15,000 صورة عبر الأقمار الصناعية لمواقع في ناميبيا وأستراليا، نصفها يحتوي على دوائر خيالية. وباستخدام نظام الذكاء الاصطناعي هذا، قام الفريق بتحليل صور الأقمار الصناعية لأكثر من نصف مليون قطعة أرض، وتحديد مواقع الدوائر الخيالية في 263 منطقة جافة في 15 دولة. توجد هذه المواقع التي تم تحديدها حديثًا في أفريقيا، ومدغشقر، وغرب آسيا، وجنوب غرب أستراليا، خاصة في المناطق الحارة والرملية التي تتلقى ما بين 12 إلى XNUMX بوصة من الأمطار سنويًا.

وعلى الرغم من النتائج الشاملة، يظل أصل هذه الدوائر الخيالية موضوعًا للنقاش بين الخبراء. يعتقد البعض أن نشاط النمل الأبيض تحت التربة هو الذي يخلقها، بينما يقترح البعض الآخر أن النباتات ذاتية التنظيم هي السبب. وبالتالي، لا يوجد إجماع على تعريف نهائي للدوائر الخيالية، حيث يظل المصطلح محددًا ذاتيًا إلى حد كبير.

إن اكتشاف هذه الدوائر الخيالية الجديدة يثير أسئلة أكثر من الإجابات. يعترف المؤلف المشارك فرناندو مايستر بأن فريقه لا يسعى إلى الصراع مع أي شخص، معترفًا بالغموض المستمر المحيط بأصول هذه الأنماط الدائرية. من الضروري إجراء المزيد من البحث والعمل الميداني للحصول على فهم أوضح لتكوينها.

يشير المؤلف المشارك في الدراسة، إميليو جيرادو، إلى أن الفرضيات المختلفة حول تشكيل الدائرة الخيالية قد تكون صالحة اعتمادًا على الموقع أو الظروف المحددة. ومن الممكن أن تلعب عوامل مختلفة، مثل النمل الأبيض، دورًا أكثر وضوحًا في مناطق معينة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث الشاملة لتقديم نتائج حاسمة وتسليط الضوء على الأنماط المثيرة للاهتمام التي تظهرها هذه الدوائر الخيالية.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

- اوقات نيويورك

- سي ان ان

- نيوزويك