تؤكد دراسة جديدة أن آثار الأقدام المتحجرة في نيو مكسيكو عمرها أكثر من 20,000 ألف سنة

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في أمريكا الشمالية، وهو آثار أقدام متحجرة يتراوح عمرها بين 21,000 و23,000 عام. تشير هذه النتيجة إلى أن البشر كانوا موجودين في القارة في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. تم العثور على آثار الأقدام مدمجة في أرض حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو.

ونشرت الدراسة الأولية حول آثار الأقدام في سبتمبر 2021، لكنها واجهت تشكيكًا من البعض في المجتمع الأثري. ولمعالجة هذه الشكوك، أجرى باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وعلماء آخرين دراسة متابعة باستخدام طريقتين جديدتين لتحديد عمر المطبوعات.

في دراستهم الجديدة، استخدم العلماء التأريخ بالكربون المشع على بذور نبات Ruppia cirrhosa الموجود بجانب آثار الأقدام. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه النباتات مائية ويمكنها الاحتفاظ بالكربون من الماء بدلاً من الهواء، فقد يكون تقدير العمر غير دقيق. ولتحديد تاريخ أكثر دقة، استخدم الباحثون التأريخ بالكربون المشع على حبوب اللقاح الصنوبرية، والتي تأتي من نباتات على الأرض وتم العثور عليها أيضًا في نفس طبقات البذور.

قام الفريق بعزل 75,000 حبة حبوب لقاح من نفس الطبقة، ووجدوا أن عمرها مطابق إحصائيًا لبذور الروبيا تليف الكبد. بالإضافة إلى ذلك، قاموا باختبار حبيبات الكوارتز الموجودة في آثار الأقدام باستخدام التلألؤ المحفز بصريًا، والذي أنتج عمرًا أدنى يبلغ حوالي 21,500 عام. ومع هذه الأدلة المتعددة التي تدعم الفئة العمرية من 21,000 إلى 23,000 سنة، يؤكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها موثوقة للغاية.

يضيف هذا الاكتشاف إلى المجموعة المتزايدة من آثار الأقدام البشرية المتحجرة في حديقة وايت ساندز الوطنية. على مر السنين، تم العثور على آثار أقدام لأفراد مختلفين، بما في ذلك البالغين والأطفال وحتى الأطفال الصغار، في الموقع. توفر آثار الأقدام هذه نظرة ثاقبة لسلوكيات وحركات البشر القدماء، بما في ذلك دليل على تقسيم العمل وحمل الأطفال.

إن تأكيد عمر آثار الأقدام هذه يوسع فهمنا لتاريخ البشرية في أمريكا الشمالية ويسلط الضوء على أهمية البحث والاستكشاف المستمر في كشف أسرار ماضينا.

مصادر:

– USGS (المسح الجيولوجي الأمريكي)

– خدمة المتنزهات الوطنية