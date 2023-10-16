أدلة جديدة تدعم أهمية آثار الأقدام القديمة في نيو مكسيكو

لقد استحوذ الاكتشاف الأخير لآثار الأقدام المتحجرة في نيو مكسيكو على اهتمام علماء الآثار ولديه القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للتاريخ البشري. توفر آثار الأقدام، التي يقدر عمرها بـ 21,000 إلى 23,000 سنة وفقًا للتأريخ بالكربون المشع، رؤى مهمة حول الجدول الزمني للمستوطنات البشرية في الأمريكتين.

آثار الأقدام، التي تم العثور عليها في حوض تولاروسا بالقرب من بحيرة قديمة في حديقة وايت ساندز الوطنية، قوبلت في البداية بالتشكيك فيما يتعلق بعمرها. ومع ذلك، فقد أنتج بحث جديد خطين من الأدلة لدعم التواريخ الأصلية. يتضمن السطر الأول من الأدلة التأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح الصنوبرية، مما يتجنب الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند تأريخ النباتات المائية. تطابقت نتائج تأريخ حبوب اللقاح مع أعمار البذور المحفوظة.

استخدم السطر الثاني من الأدلة تقنية التأريخ المعروفة باسم التلألؤ المحفز بصريًا، والتي تحدد آخر مرة تعرضت فيها حبيبات الكوارتز في الرواسب لأشعة الشمس. أشارت هذه الطريقة إلى الحد الأدنى لعمر الكوارتز وهو 21,500 سنة، مما يعزز الجدول الزمني المبكر للوجود البشري.

وتكمن أهمية آثار الأقدام هذه في أنها تدفع تاريخ الاستيطان البشري في الأمريكتين إلى الوراء. وكان يُعتقد سابقًا أن البشر وصلوا إلى المنطقة بعد أن أغلقت الصفائح الجليدية الضخمة الممر إلى أمريكا الشمالية. ومع ذلك، فإن اكتشاف آثار الأقدام هذه يشير إلى أن البشر وصلوا في وقت أبكر مما كان يُعتقد سابقًا.

تثير الدراسة تساؤلات حول كيفية هجرة البشر لأول مرة إلى الأمريكتين. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البشر الأوائل قد وصلوا عن طريق القوارب أو عبروا جسرًا بريًا من آسيا. علاوة على ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت مجموعة واحدة أو عدة مجموعات من البشر المعاصرين الأوائل قاموا بهذه الرحلة.

وبينما يسلط هذا البحث الضوء على التطور البشري، لا يزال هناك الكثير مما يمكن اكتشافه حول استعمار الأمريكتين. تشير نتائج هذه الدراسة بقوة إلى وجود بشري خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير، وهي الفترة التي غطت فيها الصفائح الجليدية الكبيرة أجزاء من أمريكا الشمالية. يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين صنعوا آثار الأقدام هذه وصلوا في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

وبشكل عام، فإن اكتشاف آثار الأقدام القديمة هذه والأبحاث اللاحقة تدعم فكرة الوجود البشري المبكر في الأمريكتين. هذه النتيجة مهمة ليس فقط لعلماء الآثار، ولكن أيضًا لفهم الهجرة البشرية والتكيف مع البيئات الجديدة. كانت القارات الأمريكية هي الحدود الأخيرة في الرحلة العالمية للإنسان الحديث، وتوفر آثار الأقدام هذه لمحة عن التحديات والفرص التي واجهها أسلافنا.

[مصادر:

- دراسة أجرتها كاثلين سبرينغر، عالمة الجيولوجيا البحثية في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمؤلفة الرئيسية المشاركة، نُشرت في مجلة Science

– تعليق بنتي فيليبسن، أستاذ مشارك وخبير في التأريخ بالكربون المشع في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا]