الكوكب المنكمش: التحولات التكتونية لعطارد مستمرة، كما اكتشف العلماء

توصل علماء من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة إلى اكتشاف مهم حول كوكب عطارد. ويكشف بحثهم، الذي نشر في مجلة نيتشر، أن التحولات التكتونية لعطارد، وخاصة الضغط، مستمرة. وهذا اكتشاف رائد، لأنه يؤكد أن حجم الكوكب لا يزال يتغير.

وقام فريق العلماء بتحليل الصور التي التقطتها مركبة الفضاء MESSENGER التابعة لناسا، والتي دارت حول عطارد من عام 2011 إلى عام 2015. ولاحظوا انخفاضات على سطح الكوكب تسمى "grabens"، والتي تتشكل عادة على طول الصدوع عندما يتم تمديد سطح الكوكب أو ضغطه. ما برز هو أن هذه الكرنب لم تظهر عليها علامات تأثير النيازك، مما يعني أنها كانت صغيرة نسبيًا.

ومن خلال تقدير عمر هذه العناكب بحوالي 300 مليون سنة، خلص الباحثون إلى أن الانكماش الحراري لعطارد، وهي العملية التي تتسبب في انكماش الكوكب، بدأ منذ حوالي 3 مليارات سنة. ويشير هذا إلى أن النشاط التكتوني للكوكب استمر لفترة طويلة.

وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية لعطارد، إلا أن هناك الكثير لنتعلمه. تخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) للقيام بمهمة مشتركة لدراسة عطارد بمزيد من التفصيل. ومن المقرر أن تدخل المهمة مدار الكوكب في أواخر عام 2025، مما يوفر معلومات قيمة عن سطح الكوكب المتغير.

يضيف هذا البحث الجديد إلى فهمنا للتاريخ الجيولوجي لعطارد ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف. من خلال كشف أسرار تطور الكواكب، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول العمليات التي تشكل نظامنا الشمسي.

التعاريف:

- جرابينز: المنخفضات التي تتشكل على طول الصدوع عندما يتمدد أو ينضغط سطح الكوكب.

– الانكماش الحراري: العملية التي يتقلص بها سطح الكوكب عندما يبرد قلبه.

مصادر:

– الجامعة المفتوحة : بحث منشور في مجلة الطبيعة .

- ناسا: بيانات وصور من مهمة MESSENGER.

- Space.com: معلومات عن المهمة المشتركة المستقبلية لوكالة الفضاء الأوروبية وجاكسا.