أساسيات الذرات والجزيئات والمادة

الذرات هي اللبنات الأساسية للمادة. وهي تتكون من نواة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات غير مشحونة، تدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة. عندما ترتبط ذرتان أو أكثر معًا بنسبة وبنية ثابتة، فإنها تشكل مادة كيميائية تعرف بالجزيء. على سبيل المثال، الماء (H2O) هو جزيء يتكون من ذرتين هيدروجين مرتبطتين بذرة أكسجين واحدة.

تشير المادة إلى أي شيء يشغل مساحة وله كتلة. ويمكن أن توجد في حالات مختلفة، مثل الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية. المواد الصلبة، مثل البلورات، لها بنية منظمة مع ترتيب متماثل للذرات أو الجزيئات. تتدفق السوائل، مثل الماء أو الزيت، بحرية ولكنها تحافظ على حجم ثابت. ومن ناحية أخرى، فإن الغازات ليس لها شكل أو حجم ثابت، وتتكون من جزيئات فردية تتحرك بحرية.

الغلاف الجوي هو غلاف الغازات المحيطة بالأرض أو الأجرام السماوية الأخرى. الغيوم، التي تتكون من قطرات الماء أو جزيئات الجليد، هي كتل من الجزيئات المحمولة جوا والتي تنتقل عاليا في الغلاف الجوي للأرض مدفوعة بالرياح. المذنبات هي أجرام سماوية تتكون من نواة من الجليد والغبار. عندما يمر مذنب بالقرب من الشمس، تتسبب الحرارة في تبخر الجليد، مما يؤدي إلى ظهور ذيل مرئي.

الأعضاء هي أجزاء مختلفة من الكائن الحي تؤدي وظائف محددة. على سبيل المثال، المبيض هو العضو المسؤول عن إنتاج البويضات، والدماغ هو العضو الذي يعالج الإشارات العصبية. البروتينات، التي تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، هي جزيئات أساسية تشكل أساس الخلايا الحية والعضلات والأنسجة. أنها تلعب دورا حاسما في العمليات البيولوجية المختلفة.

في عالم الكيمياء، الأملاح عبارة عن مركبات تتكون من اتحاد حمض مع قاعدة، وغالبًا ما توجد في المحيط على شكل ملح البحر. يشير التبريد الفائق إلى عملية تبريد السائل أو الغاز إلى ما دون نقطة التجمد دون أن يصلب. إنه مثال على كيفية وجود المادة في حالات مختلفة، مما يدل على الخصائص الرائعة للذرات والجزيئات.

مصادر:

- الغلاف الجوي: غلاف الغازات المحيط بالأرض أو كوكب آخر أو قمر

- الذرة: الوحدة الأساسية للعنصر الكيميائي

- الكيميائية: مادة تتكون من ذرتين أو أكثر تتحد بنسبة وتركيب ثابتين

- السحابة: عمود من الجزيئات أو الجزيئات، مثل قطرات الماء، التي تتحرك تحت تأثير قوة خارجية

- المذنب: جسم سماوي يتكون من نواة من الجليد والغبار

- البلورة: مادة صلبة تتكون من ترتيب متماثل ومنظم وثلاثي الأبعاد من الذرات أو الجزيئات

- السائل: مادة تتدفق بحرية ولكنها تحافظ على حجم ثابت

- المادة : الشيء الذي يشغل حيزا وله كتلة

- الجزيء: مجموعة ذرات متعادلة كهربائيا تمثل أصغر كمية ممكنة من المركب الكيميائي

- العضو: أجزاء مختلفة من الكائن الحي تؤدي وظيفة معينة أو أكثر

- البروتين: مركب يتكون من سلسلة طويلة أو أكثر من الأحماض الأمينية

- الملح : مركب يتكون من اتحاد حمض مع قاعدة

- البحر: محيط أو منطقة تشكل جزءًا من المحيط

- الصلبة: ثابتة ومستقرة الشكل؛ ليست سائلة أو غازية

- supercool: صفة للسائل أو الغاز الذي تم تبريده ببطء إلى ما دون نقطة التجمد دون أن يصبح مادة صلبة

- فائق التبريد: صفة لبعض السوائل أو الغازات التي تم تبريدها إلى ما دون نقطة التجمد دون أن تصبح صلبة