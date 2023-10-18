الزلازل النجمية يمكن أن تفسر انفجارات قوية للطاقة من الفضاء، يقترح بحث جديد

يقترح بحث جديد أجري في جامعة طوكيو أن "الزلازل النجمية" قد تكون وراء الانفجارات الشديدة للطاقة من الفضاء المعروفة باسم الانفجارات الراديوية السريعة. تم اكتشاف هذه الإشارات، التي يمكن اكتشافها على شكل موجات راديو، لأول مرة في عام 2007 ويمكنها السفر لمليارات السنين الضوئية، ولا تدوم سوى جزء من الثانية.

وفي حين أن سبب هذه الانفجارات لا يزال لغزا، فإن النظرية السائدة تشير إلى أن بعضها ينبعث من النجوم النيوترونية، والتي تتشكل عندما ينهار نجم عملاق. على وجه الخصوص، لوحظ أن النجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية ذات مجالات مغناطيسية قوية، تبعث رشقات راديوية سريعة.

وقد لاحظت الدراسات السابقة أوجه التشابه بين توزيع الطاقة للانفجارات الراديوية السريعة المتكررة والزلازل والتوهجات الشمسية. ومع ذلك، اكتشفت الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة طوكيو، والتي نُشرت في "الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية"، اختلافات واضحة بين الانفجارات والتوهجات بينما حددت أيضًا العديد من أوجه التشابه بين الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل.

وهذا يدعم الفرضية القائلة بأن الانفجارات الراديوية السريعة تنتج عن "الزلازل النجمية"، والتي تحدث عندما يتعرض سطح النجم النيوتروني لتحول مفاجئ. وعلى غرار الزلازل، يمكن أن توفر الزلازل النجمية رؤى لفهم المادة عالية الكثافة، والفيزياء النووية، وحتى سلوك الزلازل.

أعرب البروفيسور تومونوري توتاني من قسم علم الفلك بجامعة طوكيو عن أن دراسة الزلازل النجمية على النجوم البعيدة فائقة الكثافة توفر وجهات نظر جديدة حول الزلازل لأن الجزء الداخلي من النجم النيوتروني هو المنطقة الأكثر كثافة في الكون. يفتح هذا البحث إمكانيات لاكتساب رؤى جديدة حول المادة عالية الكثافة والقوانين الأساسية للفيزياء النووية.

قامت الدراسة التي أجراها البروفيسور توتاني وطالب الدراسات العليا يويا تسوزوكي بتحليل العلاقة عبر الفضاء ثنائي الأبعاد وفحصت العلاقة بين الوقت والطاقة لما يقرب من 7,000 رشقة راديو سريعة من مصادر مختلفة. كما قاموا بدراسة الزلازل باستخدام بيانات من اليابان وقاموا بتحليل التوهجات الشمسية من خلال سجلات بعثة هينود الدولية.

سيتم إجراء المزيد من الأبحاث للتحقق من عالمية أوجه التشابه الموجودة بين الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل والتوهجات الشمسية. إن فهم الآليات الكامنة وراء هذه الأحداث الفضائية النشطة يمكن أن يكشف عن نتائج مثيرة للاهتمام حول طبيعة كوننا.

مصادر:

– جامعة طوكيو

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية