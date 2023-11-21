اكتشف العلماء التحديات المحتملة لاستعادة طبقة الأوزون

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications، شكك العلماء في الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن طبقة الأوزون تتعافى. وخلافا للتقييمات السابقة، تشير هذه النتائج إلى أن ثقب الأوزون لا لا ينغلق فحسب، بل إنه قد يتوسع بالفعل.

نجح بروتوكول مونتريال، وهو اتفاق دولي تم تبنيه في عام 1987، في التخلص التدريجي من استخدام أكثر من 100 مادة كيميائية مستنفدة للأوزون، بما في ذلك مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) الموجودة عادة في بخاخات الأيروسول، والمذيبات، ومواد التبريد. تم الترحيب بهذا الحظر باعتباره خطوة مهمة نحو معالجة طبقة الأوزون.

ومع ذلك، اكتشف باحثون من نيوزيلندا أن مستويات الأوزون في قلب ثقب الأوزون في القطب الجنوبي قد انخفضت بنسبة 26% منذ عام 2004 خلال فصل الربيع. ويشير هذا إلى أن الثقب لم يظل كبيرًا في الحجم فحسب، بل تعمق أيضًا، مما أدى إلى انخفاض مستويات الأوزون.

وتعزو الدراسة هذه النتائج المثيرة للقلق إلى التغيرات في الدوامة القطبية في القطب الجنوبي، وهي كتلة دوامية كبيرة من الهواء البارد والضغط المنخفض فوق القطب الجنوبي. ولم يتعمق مؤلفو الدراسة في الأسباب المحددة لهذه التغييرات؛ ومع ذلك، فقد أقروا بأن عوامل مختلفة، بما في ذلك التلوث الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والجسيمات المحمولة جوا من حرائق الغابات والبراكين، والتغيرات في الدورة الشمسية، يمكن أن تساهم في استنفاد طبقة الأوزون.

وأكدت هانا كيسينيتش، طالبة الدكتوراه في جامعة أوتاجو والمؤلفة الرئيسية للدراسة، على العلاقة بين ديناميكيات الغلاف الجوي واستمرار ثقب الأوزون في القطب الجنوبي، قائلة: "لذلك، في حين أن بروتوكول مونتريال كان ناجحًا بلا منازع في تقليل مركبات الكربون الكلورية فلورية على مدى ومع مرور الوقت ومنع حدوث كارثة بيئية، يبدو أن ثقوب الأوزون المستمرة في القطب الجنوبي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في ديناميكيات الغلاف الجوي.

أسئلة وأجوبة

هل تتعافى طبقة الأوزون؟

تتحدى نتائج دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications فكرة أن طبقة الأوزون تتعافى. وتشير الدراسة إلى أن ثقب الأوزون قد لا ينغلق، بل قد يتوسع.

ما سبب استنزاف طبقة الأوزون؟

ويعزى استنفاد طبقة الأوزون في المقام الأول إلى استخدام المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، والتي كانت تستخدم عادة في بخاخات الأيروسول، والمذيبات، والمبردات. لقد كان الحظر المفروض على هذه المواد الكيميائية بموجب بروتوكول مونتريال فعالاً في خفض مستوياتها والمساعدة في استعادة طبقة الأوزون.

ما هي العوامل التي تساهم في استنفاد طبقة الأوزون؟

يمكن أن يتأثر استنفاد الأوزون بعوامل مختلفة، بما في ذلك التلوث الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والجسيمات المحمولة جوا من حرائق الغابات والبراكين، والتغيرات في الدورة الشمسية. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على ديناميكيات طبقة الأوزون وتساهم في استنفادها.

ما هو دور الدوامة القطبية في القطب الجنوبي؟

الدوامة القطبية في القطب الجنوبي عبارة عن كتلة دوامية كبيرة من الضغط المنخفض والهواء البارد جدًا فوق القطب الجنوبي. ويمكن أن تؤثر التغيرات في هذه الظاهرة الجوية، مثل قوتها ودرجة حرارتها، على تركيزات الأوزون وتساهم في استمرار ثقب الأوزون.

ما أهمية نتائج الدراسة؟

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على التحديات المحتملة التي تواجه تعافي طبقة الأوزون. ويشيرون إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحد من المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، فإن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي لم يظهر علامات تحسن كبيرة بل وربما يزداد سوءا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الديناميكيات المعقدة التي تساهم في استمرار ثقب الأوزون.