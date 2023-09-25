تشير دراسة علمية إلى أن انقراض الإنسان أمر لا مفر منه، حتى مع انتهاء استخدام الوقود الأحفوري

اقترحت دراسة علمية حديثة أن انقراض الجنس البشري أمر لا مفر منه، حتى لو توقفنا على الفور عن استخدام الوقود الأحفوري. وتتنبأ الدراسة بتكوين قارة عملاقة جديدة، تعرف باسم بانجيا ألتيما، خلال الـ 250 مليون سنة القادمة.

ويرى الباحثون أن حركة الصفائح التكتونية والانجراف القاري ستؤدي في النهاية إلى جمع كل الكتل الأرضية معًا، مما يؤدي إلى تكوين كتلة أرضية واحدة مشابهة لقارة بانجيا العملاقة القديمة. وسيكون لهذا الحدث آثار كبيرة على النظم البيئية ومناخ الأرض، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زوال الحياة البشرية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، تشير هذه الدراسة إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تكون كافية لمنع الانقراض الوشيك. ويؤكد الباحثون على أهمية فهم العمليات الجيولوجية طويلة المدى وتأثيرها على الوجود الإنساني.

في حين أن تشكيل بانجيا ألتيما هو ظاهرة طبيعية من شأنها أن تحدث على مدى ملايين السنين، فإن الدراسة بمثابة تذكير بالترابط بين أنظمة الأرض والقيود المفروضة على التدخل البشري. إن بقاء جنسنا البشري على المدى الطويل يعتمد على الفهم والتكيف مع التغيرات الجيولوجية التي هي خارجة عن سيطرتنا المباشرة.

ومن الأهمية بمكان أن يواصل البحث العلمي استكشاف الديناميكيات المعقدة للعمليات الجيولوجية للأرض. يمكن أن تساعد هذه المعرفة في إعلام عملية صنع القرار وضمان التعايش المستدام بين الحياة البشرية وغير البشرية في مواجهة التغيرات الحتمية.

مصادر:

- جوناثان تشادويك. "تشير الدراسة إلى أننا سننقرض حتى لو توقفنا عن حرق الوقود الأحفوري الآن." البريد على الانترنت.