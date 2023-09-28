تكشف دراسة خيوط الأكتين عن الباب الخلفي الجزيئي لإطلاق الفوسفات

حقق باحثون من معهد ماكس بلانك للفيزيولوجيا الجزيئية ومعهد ماكس بلانك للفيزياء الحيوية خطوات كبيرة في فهم آلية إطلاق الفوسفات من خيوط الأكتين. خيوط الأكتين هي ألياف بروتينية أساسية في الخلايا التي تنظم الوظائف الخلوية المختلفة، بما في ذلك حركة الخلايا. يؤدي إطلاق الفوسفات من خيوط الأكتين إلى بدء عملية التفكيك، وهو أمر بالغ الأهمية لحركة الخلية، لكن تفاصيل هذه العملية استعصت على العلماء لفترة طويلة.

باستخدام المجهر الإلكتروني المبرد (cryo-EM) ومحاكاة الديناميكيات الجزيئية، حدد العلماء منطقة في الأكتين تعمل بمثابة "باب خلفي جزيئي" لخروج الفوسفات من خلاله. واكتشفوا أيضًا أن الباب الخلفي المشوه يسمح بإطلاق الفوسفات بشكل أسرع في طفرة الأكتين المرتبطة بالاعتلال العضلي النيماليني، وهو مرض عضلي حاد.

تتم بلمرة خيوط الأكتين من بروتينات الأكتين الفردية وهي جزء من الهيكل الخلوي للخلية. يشير إطلاق الفوسفات من قلب الفتيل إلى الخلية بأن الفتيل قديم بما يكفي لتفكيكه. أدى البحث السابق الذي أجرته مجموعة معهد ماكس بلانك للفيزيولوجيا الجزيئية إلى منشورات رائدة في مجال الأكتين، والتي وضعت الأساس لهذه الدراسة.

حدد الباحثون هياكل EM مبردة عالية الدقة لخيوط الأكتين في حالات مختلفة، ولم يجدوا أي فتحة أو باب في الأكتين يمكن للفوسفات أن يهرب من خلاله. وقد دفعهم هذا إلى افتراض وجود باب خلفي لحظي يفتح لإطلاق الفوسفات ثم ينغلق بسرعة مرة أخرى.

من خلال نهج متعدد التخصصات يتضمن تقنية cryo-EM، ومحاكاة الديناميكيات الجزيئية، والتحليل الطفري، تمكن الباحثون من تحديد الآليات الجزيئية لإطلاق الفوسفات من كل من نهاية الخيط ونواة الخيط. واكتشفوا أن الباب الخلفي يظل مغلقًا في الغالب بعد انقسام الفوسفات قبل أن يُفتح لفترة وجيزة للسماح للفوسفات بالخروج.

ويرتبط طفرة الأكتين التي تم تحليلها في هذه الدراسة، والتي تسمى N111S، بالاعتلال العضلي النيماليني ويظهر بابًا خلفيًا مفتوحًا، مما يؤدي إلى إطلاق أسرع للفوسفات. ويشير الباحثون إلى أن هذا الإصدار فائق السرعة قد يساهم في الفيزيولوجيا المرضية للمرض.

تفتح الدراسة الباب لمزيد من البحث حول دورة تجميع الأكتين الديناميكية في الخلايا والأمراض المرتبطة بتنظيم الأكتين المعيب. تهدف التحقيقات المستقبلية إلى الكشف عن كيفية التحكم في إطلاق الفوسفات داخل الخلية ودور البروتينات التي ترتبط بالأكتين في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، تمهد الدراسة الطريق لاستكشاف طفرات الأكتين الأخرى المرتبطة بالأمراض، مما قد يؤدي إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة.

المصدر: جمعية ماكس بلانك