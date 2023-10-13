اكتشف العلماء إعادة تموضع السنترومير في جينوم فول الصويا

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد علم الوراثة وعلم الأحياء التنموي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الضوء على ظاهرة إعادة تحديد موضع السنترومير في جينوم فول الصويا. تتضمن إعادة تموضع السنترومير تكوين سنتروميرات جديدة في مواقع مختلفة على الكروموسومات دون تغيير التسلسل الجيني. ومن المعروف أن هذه العملية تلعب دورًا حاسمًا في تطور الجينوم والتكاثر في أنواع الثدييات.

في دراستهم، قام الباحثون بتحليل الهياكل المركزية لـ 27 مُدخلًا من فول الصويا، والتي شملت فول الصويا البري، والسلالات الأصلية، والأصناف. باستخدام بيانات CENH3-ChIP-seq، حددوا قمرين صناعيين جديدين للسينترومير مرتبطين بالكروموسوم 1، مما يكشف عن إعادة ترتيب كبيرة في هياكل السنترومير لهذا الكروموسوم عبر مدخلات مختلفة. لاحظ الباحثون تكرارًا عاليًا لإعادة تموضع السنترومير على 14 من أصل 20 كروموسومًا، مع وجود العديد من السنتروميرات المشكلة حديثًا بالقرب من السنتروميرات الأصلية.

أجرى الباحثون أيضًا تجارب تهجين عن طريق تهجين مدخلين مع سنتروميرات غير متطابقة. أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من السنتروميرات في الجيل اللاحق خضعت لتغييرات في الحجم والموقع مقارنة بنظرائهم من الآباء. وهذا يسلط الضوء على دور أقمار السنترومير في تنظيم واستقرار السنترومير.

لا يكشف هذا البحث الرائد عن ظاهرة واسعة النطاق لإعادة تموضع السنترومير في جينوم فول الصويا فحسب، بل يؤكد أيضًا على أهمية أقمار السنترومير في التحكم في مواقع السنترومير ودعم وظائفها الحيوية. تساهم النتائج في فهم أفضل لتطور جينوم فول الصويا ولها آثار على مجالات علم الوراثة وعلم الأحياء التنموي.

مصادر:

يانغ ليو وآخرون، بان سنترومير يكشف عن إعادة وضع السنترومير على نطاق واسع لجينومات فول الصويا، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2310177120

الأكاديمية الصينية للعلوم

Phys.org