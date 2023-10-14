رؤى جديدة في التطور: تسلسل الجينوم لعينات ذبابة الفاكهة التاريخية

سلطت دراسة رائدة نشرت في مجلة PLoS Biology الضوء على تطور ذبابة الفاكهة الشائعة، Drosophila melanogaster، من خلال تحليل الجينومات من العينات التاريخية التي يعود تاريخها إلى ما بين 100 إلى 200 عام. يوفر هذا البحث، الذي أصبح ممكنًا بفضل التقدم في تكنولوجيا تسلسل الجينوم، نافذة فريدة على التغيرات التكيفية والديموغرافية التي شهدتها الأنواع أثناء استيطانها في شمال أوروبا والتوسع السريع للنشاط البشري.

على عكس أي دراسة سابقة من نوعها، يتعمق هذا البحث في الاختلاف على نطاق الجينوم لأنواع حيوانية دقيقة، مما يوفر رؤى قيمة حول التاريخ التطوري لذبابة الفاكهة. ومن خلال مقارنة الجينومات المعاصرة مع عينات المتاحف التاريخية، اكتشف العلماء مجموعة من التغيرات الجينية التي حدثت على مدى آلاف الأجيال.

أحد النتائج المهمة للدراسة هو ظهور جين يسمى Cyp6g1، والذي يمنح مقاومة لمبيد الآفات DDT. ومن خلال مقارنة الحمض النووي المأخوذ من عينات الثلاثينيات مع ذباب الفاكهة الحديث، اكتشف الباحثون زيادة ملحوظة في تواتر هذا الجين. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن الجين Ahcy لعب دورًا حاسمًا في تكيف ذباب القرن التاسع عشر مع درجات الحرارة المنخفضة والأيام الأقصر في البيئات الواقعة على خطوط العرض العليا.

كما تحدى تسلسل الجينوم لعينات المتحف الافتراضات السابقة حول جينات معينة. على سبيل المثال، تبين أن الجين ChKov1، الذي كان يُعتقد أنه مرتبط بمقاومة المبيدات الحشرية، قد نشأ قبل وقت طويل من ابتكار المبيدات الحشرية ذات الصلة. علاوة على ذلك، وجد أن هذا الجين يمنح مقاومة لفيروس سيجما، وهو اكتشاف يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام.

لا توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول التاريخ الوراثي لذبابة الفاكهة الشائعة فحسب، بل تعرض أيضًا إمكانات تسلسل الجينوم في دراسة الكائنات الحية التي ماتت منذ فترة طويلة. توفر مجموعات المتاحف، على وجه الخصوص، فرصًا هائلة للتحقيق الجيني. ومن خلال الوصول إلى العينات التاريخية، يمكن للعلماء الكشف عن أسرار التطور الخفية وكشف التفاعلات المعقدة بين الجينات والبيئة.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على قوة التحليل الجيني وقدرته على إعادة تشكيل فهمنا للتطور. ومن خلال الكشف عن التغيرات الجينية التي حدثت في ذبابة الفاكهة الشائعة على مدى القرنين الماضيين، يكتسب الباحثون رؤى قيمة حول آليات التكيف وتأثير النشاط البشري على التنوع الجيني.

المرجع مجلة:

Shpak M، Ghanavi HR، Lange JD، Pool JE، Stensmyr MC (2023) الجينومات من عينات Drosophila melanogaster التاريخية تسلط الضوء على التغيرات التكيفية والديموغرافية عبر أكثر من 200 عام من التطور. بلوس بيول 21(10): e3002333. دوى: 10.1371/journal.pbio.3002333