اكتشف علماء ناسا مسحوقًا داكنًا وحطامًا في علبة عينة OSIRIS-REx

حقق علماء ناسا اكتشافًا مثيرًا بعد فتح علبة إرجاع العينة من المركبة الفضائية OSIRIS-REx التي هبطت مؤخرًا في صحراء يوتا. وعند إزالة الغطاء، وجدوا غبارًا أسودًا وحطامًا من الكويكب القريب من الأرض بينو.

وتم تسليم العلبة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، والذي يضم أكبر مجموعة من المواد الفلكية في العالم. سيقوم الخبراء في المركز بتفكيك آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب (TAGSAM) بعناية للوصول إلى العينة المجمعة بداخلها.

تم إنشاء مختبر جديد مخصص لمهمة OSIRIS-REx في مركز جونسون. داخل صندوق القفازات، قام العلماء بإزالة الغطاء المصنوع من الألومنيوم، مما يسمح بالوصول إلى سطح إلكترونيات الطيران حيث تم العثور على الغبار والحطام.

بمجرد فصله عن العلبة، سيتم وضع TAGSAM في حاوية نقل مغلقة للحفاظ على بيئة النيتروجين. سيساعد هذا الإجراء الاحترازي في الحفاظ على سلامة العينة أثناء عملية التفكيك، والتي سيتم تسريعها عن طريق نقل TAGSAM إلى صندوق قفازات آخر.

ويتم اتخاذ عناية كبيرة لمنع أي خطر التلوث أثناء التعامل مع العينة. ويعمل علماء ناسا ومهندسوها في جونسون بشكل تعاوني على عملية التفكيك، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها للجمهور في حدث بث مباشر في 11 أكتوبر.

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في استعادة كبسولة عودة العينة التي تحتوي على قطعة من كويكب بينو. وبعد مهمة الاسترداد، تم تحديد موقع الكبسولة وإعادتها إلى الأرض. أثناء الهبوط، تحملت الكبسولة درجات حرارة تصل إلى 2,760 درجة مئوية، مما تطلب فترة انتظار حتى تبرد.

ويبلغ الوزن التقديري للعينة حوالي 8.8 أوقية (250 جرامًا) من الصخور والتربة من الكويكب بينو. وتعتقد وكالة ناسا أن هذه المواد القديمة يمكن أن تكون بمثابة كبسولة زمنية، مما يوفر نظرة ثاقبة للأيام الأولى لنظامنا الشمسي وتكوين الكواكب.

تعد مهمة OSIRIS-REx، التي بدأت في عام 2016، أول محاولة لناسا لاستعادة عينة من الكويكب من الفضاء. تعد المركبة الفضائية جزءًا من برنامج الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن وبرنامج Regolith Explorer. وفي السابق، نجحت اليابان في جمع عينات من مهمتين للكويكبات.

لمزيد من المعلومات حول كويكب بينو ومهمة OSIRIS-REx، قم بزيارة الموقع الرسمي لناسا.

مصادر:

– مركز ناسا جونسون الفضائي

- المواد الفلكية لوكالة ناسا