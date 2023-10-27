إعادة اكتشاف أرجولاند: الكشف عن قارة الأرض المفقودة

حقق العلماء والباحثون مؤخرًا اكتشافًا رائدًا، حيث كشفوا النقاب عن قارة أرجولاند المفقودة منذ فترة طويلة. ويعتقد أن هذه القارة المغمورة، التي اختفت تحت سطح المحيط لمدة مذهلة تبلغ 155 مليون سنة، تجاوزت حجم الولايات المتحدة ذات يوم، حيث تمتد عبر المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

لأكثر من سبع سنوات، بحث العلماء والباحثون بلا كلل عن البقايا الجيولوجية لأرجولاند. وقد أثمرت جهودهم مؤخرًا، حيث سلطت ورقة بحثية منشورة في مجلة Gondwana Research المرموقة الضوء على التحديات التي تمت مواجهتها خلال هذا الاكتشاف الضخم.

ووفقا لنتائج الدراسة، حدد العلماء الهولنديون "وحدات جيولوجية ضخمة" مطمورة داخل جزر صغيرة ومنتشرة عبر قاع المحيط، تمثل بقايا أرجولاند. هذه القارة القديمة، التي كانت تمتد ذات يوم لأكثر من 3,000 ميل، تجزأت تدريجياً خلال العصر الترياسي المتأخر، وتحولت في النهاية إلى مجموعة من الجزر. غمرت المياه بعض أجزاء أرجولاند وغرقت تحت سطح البحر، ولم تترك وراءها سوى أجزاء من مساحتها الرائعة التي كانت ذات يوم.

لقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة في فهمنا للتاريخ الجيولوجي للأرض. وأعرب دوي فان هينسبيرجين، مؤلف الدراسة، عن أهمية الاكتشاف، مشيرًا إلى أن اختفاء القارات بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى معرفة غير كاملة بماضي كوكبنا.

يوفر التعرف على بقايا أرجولاند منظورًا جديدًا لتطور قارات الأرض. إنه يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية والمتغيرة باستمرار لكوكبنا، حيث يمكن أن تختفي الكتل الأرضية القديمة وتتحول على مدى ملايين السنين.

أسئلة وأجوبة:

س: كم من الوقت غمرت أرجولاند؟

ج: ظلت أرجولاند مغمورة بالمياه لمدة 155 مليون سنة.

س: كم كانت مساحة أرجولاند مقارنة بالولايات المتحدة؟

ج: أرجولاند تجاوزت مساحة الولايات المتحدة.

س: أين تمتد منطقة أرجولاند؟

ج: تنتشر أرض أرجولاند في جميع أنحاء المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

س: كم من الوقت بحث العلماء عن بقايا أرجولاند؟

ج: لقد بحث العلماء لأكثر من سبع سنوات للعثور على البقايا الجيولوجية لأرجولاند.

س: كيف تحولت أرجولاند مع مرور الوقت؟

ج: انقسمت أرجولاند إلى مجموعة من الجزر خلال العصر الترياسي المتأخر، وغرقت بعض الأجزاء تحت سطح البحر.

مصادر:

بحوث جندوانا