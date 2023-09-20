النمر التسماني: نجح الباحثون في استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع المنقرضة

في إنجاز كبير، نجح العلماء في استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من العينات المحفوظة للنمر التسماني، وهو حيوان جرابي منقرض يعود تاريخه إلى عام 1891. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استرجاع الحمض النووي الريبي (RNA)، وهو مادة وراثية أقل استقرارًا من الحمض النووي (DNA)، من نوع منقرض. تم تخزين العينات في متحف في ستوكهولم، السويد.

إن استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من عينات النمر التسماني يقدم رؤى قيمة حول بيولوجيا هذه الحيوانات المنقرضة وأيضها. يوفر تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) معلومات حول مكملات الجينات ونشاط الجينات، والتي تعتبر ضرورية لفهم سمات وخصائص الأنواع المنقرضة.

في السابق، تم استخراج الحمض النووي بنجاح من الكائنات الحية القديمة، ولكن هذه الدراسة توضح إمكانية استعادة الحمض النووي الريبي من الأنواع المنقرضة. إن الحفاظ على عينات النمر التسماني، على الرغم من تخزينها في درجة حرارة الغرفة في خزانة، يتحدى الافتراض القائل بأن الحمض النووي الريبي يتحلل بسرعة في مثل هذه الظروف. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لدراسة وإعادة إنشاء الأنواع المنقرضة.

وبعيدًا عن أهميتها في فهم الأنواع المنقرضة، فإن القدرة على استعادة الحمض النووي الريبوزي (RNA) من الفيروسات القديمة يمكن أن تساعد في دراسة الأوبئة الماضية. يلعب الحمض النووي الريبوزي (RNA) دورًا حاسمًا في نقل المعلومات الوراثية الواردة من الحمض النووي (DNA)، مما يتيح تخليق البروتينات وتنظيم التمثيل الغذائي الخلوي.

كان النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم النمور التسمانية، من الحيوانات المفترسة الرائدة في جميع أنحاء أستراليا والجزر المجاورة حتى دفعه النشاط البشري إلى الانقراض. أدى وصول البشر إلى أستراليا منذ حوالي 50,000 ألف سنة، ثم الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر، إلى انخفاض عدد السكان وفي النهاية انقراض النمر التسماني. تم الإعلان عن أنهم يشكلون تهديدًا للماشية، مما أدى إلى مكافأة مقابل رؤوسهم. توفي آخر نمر تسمانيا معروف في الأسر عام 18.

تم إطلاق الجهود الرامية إلى "القضاء على انقراض" بعض الأنواع، بما في ذلك النمر التسماني، من خلال مبادرات خاصة. في حين أن إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة من أقاربها الأحياء يشكل تحديات، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية إجراء مزيد من البحوث حول بيولوجيا الحيوانات المنقرضة.

مصادر:

- رويترز