نجح العلماء في استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض - ما هي الخطوة التالية؟

في سبتمبر 2023، حقق العلماء إنجازًا كبيرًا من خلال استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) بنجاح من نمر تسمانيا، وهو مخلوق منقرض. كان الحمض النووي الريبي المستخرج من عينة يزيد عمرها عن 130 عامًا وموجودة حاليًا في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي. لقد زود هذا الاكتشاف الرائد علماء الوراثة برؤى قيمة حول كيفية عمل جينات هذا الحيوان المنقرض. ونشرت نتائج هذه الدراسة في المجلة العلمية Genome Research.

كان النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم الثايلسين، حيوانًا جرابيًا لاحمًا كان يجوب أستراليا وغينيا الجديدة وتسمانيا. لا يزال السبب الدقيق لانقراضها غير معروف، ولكن يُعتقد أن الاضطهاد البشري لعب دورًا مهمًا. وقد توفي آخر نمر تسماني معروف، يُدعى بنجامين، في الأسر عام 1936.

في حين أن التركيز الأساسي للبحث لم يكن على استنساخ الأنواع المنقرضة، فإن القدرة على استخراج وتحليل وتسلسل الحمض النووي الريبي القديم تفتح إمكانيات إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة في المستقبل. يدعو عالم الوراثة إميليو مارمول سانشيز، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول بيولوجيا هذه الحيوانات المنقرضة. ومع ذلك، فإن عملية إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة من خلال تحرير الجينات على أقارب الحيوانات الحية هي عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.

يقود الجهود المبذولة لإحياء النمور التسمانية البروفيسور أندرو باسك من جامعة ملبورن. وذكر أن اكتشاف الحمض النووي الريبوزي (RNA) في المتحف القديم والعينات القديمة يضيف عمقًا كبيرًا لفهمنا لبيولوجيا الحيوانات المنقرضة. تتضمن عملية الإحياء تحرير الحمض النووي لأقرب الكائنات الحية من الأنواع المنقرضة، وإنشاء أجنة بالجينومات المنقحة، وإيجاد أم بديلة مناسبة للنسل. في حين تم تسلسل جينومات ما يقرب من 20 نوعًا منقرضًا، اعتبارًا من عام 2022، لم يتم إعادة إنشاء أي من هذه الأنواع بنجاح.

الاستنساخ هو عملية مماثلة يمكن أخذها في الاعتبار بمجرد إعادة إحياء النوع بنجاح. ومع ذلك، فإن التركيز الحالي ينصب على استخدام الترميم الجيني بدلاً من الاستنساخ. يتضمن الاستنساخ نقل الحمض النووي من خلية جسدية إلى خلية بويضة تم إزالة نواتها والحمض النووي، والتي تتطور بعد ذلك إلى جنين. ثم يتم زرع الجنين في أم بديلة لينمو ليصبح نسخة حية طبق الأصل من الأنواع المنقرضة.

وفي الختام، فإن الاستخراج الناجح للحمض النووي الريبي (RNA) من النمر التسماني يفتح آفاقًا جديدة للبحث الجيني واحتمال إحياء الأنواع المنقرضة. في حين أن عملية إعادة إنشاء الأنواع المنقرضة معقدة وصعبة، فإن العلماء يدفعون حدود المعرفة في هذا المجال. قد يحمل المستقبل إمكانية رؤية الأنواع المفقودة منذ فترة طويلة تمشي على الأرض مرة أخرى.

مصادر:

- سي ان ان

– المتحف الاسترالي

- رويترز

- ناشيونال جيوغرافيك