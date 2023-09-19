حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الباحثون يستخرجون الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 19، 2023
الباحثون يستخرجون الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض

نجح العلماء في استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من نوع منقرض لأول مرة. كان النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم النمر التسماني، حيوانًا جرابيًا آكلًا للحوم انقرض في عام 1936. تمكن فريق من الباحثين من جامعة ستوكهولم ومركز علم الوراثة القديمة في ستوكهولم من استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من عينة ثايلسين عمرها 130 عامًا في ستوكهولم. متحف التاريخ الطبيعي.

الحمض النووي الريبي (RNA) هو جزيء يلعب دورًا حاسمًا في تخليق البروتين ويحمل المادة الوراثية في بعض الفيروسات. وتمكن الباحثون من تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) من جلد عينة الثايلسين وأنسجة العضلات والهيكل العظمي. يسمح هذا الإنجاز للعلماء بدراسة بيولوجيا واستقلاب خلايا النمر التسماني قبل انقراضها.

تم الصيد الجائر للنمر التسماني وإلقاء اللوم عليه في قتل الماشية في ولاية تسمانيا، مما أدى إلى انقراضه. كما ساهم فقدان الموائل والأمراض الوافدة في زوالها. تهدف جهود إزالة الانقراض التي بذلتها شركة Colossal Biosciences مؤخرًا إلى إنشاء نوع بديل من النمور التسمانية وإعادة تقديمه إلى موطنه الأصلي. ومع ذلك، فإن بحث الحمض النووي الريبوزي (RNA) الذي أجراه فريق من جامعة ستوكهولم لم يركز على إزالة الانقراض.

إن القدرة على استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع المنقرضة تفتح إمكانيات لمزيد من البحث. قد يتمكن العلماء من استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الحيوانات المنقرضة الأخرى وحتى الفيروسات القديمة الموجودة في مجموعات المتاحف. يمكن أن يوفر هذا نظرة ثاقبة لتطور الفيروسات ويساهم في التقدم في تكنولوجيا تحرير الجينات، والتخصيب في المختبر، والتحليل الحسابي للبيانات الجينية.

حققت دراسة الحمض النووي القديم تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يمهد انتعاش الحمض النووي الريبي من الأنواع المنقرضة الطريق لمزيد من الاكتشافات. ومع وجود العديد من الكائنات المنقرضة في المتاحف، قد يصبح استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع الأخرى حقيقة واقعة قريبًا.

مصادر:
– جيزمودو: [URL]
– المتحف الوطني الأسترالي: [URL]
– جامعة ستوكهولم: [URL]

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

العلماء يستعيدون الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو
علوم

سيتم إعادة إيقاظ مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان على متن تشاندرايان-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

كان البشر يقومون ببناء هياكل خشبية منذ 476,000 سنة، متحديين المفاهيم السابقة حول أنماط حياة العصر الحجري

سبتمبر 22، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

العلماء يستعيدون الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

سيتم إعادة إيقاظ مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان على متن تشاندرايان-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

كان البشر يقومون ببناء هياكل خشبية منذ 476,000 سنة، متحديين المفاهيم السابقة حول أنماط حياة العصر الحجري

سبتمبر 22، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف أقدم هيكل خشبي في العالم في زامبيا

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات