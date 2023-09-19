الباحثون يستخرجون الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض

نجح العلماء في استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من نوع منقرض لأول مرة. كان النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم النمر التسماني، حيوانًا جرابيًا آكلًا للحوم انقرض في عام 1936. تمكن فريق من الباحثين من جامعة ستوكهولم ومركز علم الوراثة القديمة في ستوكهولم من استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من عينة ثايلسين عمرها 130 عامًا في ستوكهولم. متحف التاريخ الطبيعي.

الحمض النووي الريبي (RNA) هو جزيء يلعب دورًا حاسمًا في تخليق البروتين ويحمل المادة الوراثية في بعض الفيروسات. وتمكن الباحثون من تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) من جلد عينة الثايلسين وأنسجة العضلات والهيكل العظمي. يسمح هذا الإنجاز للعلماء بدراسة بيولوجيا واستقلاب خلايا النمر التسماني قبل انقراضها.

تم الصيد الجائر للنمر التسماني وإلقاء اللوم عليه في قتل الماشية في ولاية تسمانيا، مما أدى إلى انقراضه. كما ساهم فقدان الموائل والأمراض الوافدة في زوالها. تهدف جهود إزالة الانقراض التي بذلتها شركة Colossal Biosciences مؤخرًا إلى إنشاء نوع بديل من النمور التسمانية وإعادة تقديمه إلى موطنه الأصلي. ومع ذلك، فإن بحث الحمض النووي الريبوزي (RNA) الذي أجراه فريق من جامعة ستوكهولم لم يركز على إزالة الانقراض.

إن القدرة على استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع المنقرضة تفتح إمكانيات لمزيد من البحث. قد يتمكن العلماء من استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الحيوانات المنقرضة الأخرى وحتى الفيروسات القديمة الموجودة في مجموعات المتاحف. يمكن أن يوفر هذا نظرة ثاقبة لتطور الفيروسات ويساهم في التقدم في تكنولوجيا تحرير الجينات، والتخصيب في المختبر، والتحليل الحسابي للبيانات الجينية.

حققت دراسة الحمض النووي القديم تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يمهد انتعاش الحمض النووي الريبي من الأنواع المنقرضة الطريق لمزيد من الاكتشافات. ومع وجود العديد من الكائنات المنقرضة في المتاحف، قد يصبح استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع الأخرى حقيقة واقعة قريبًا.

مصادر:

– جيزمودو: [URL]

– المتحف الوطني الأسترالي: [URL]

– جامعة ستوكهولم: [URL]