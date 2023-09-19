فك رموز الأسرار الجينية للأنواع المنقرضة: تحليل الحمض النووي الريبي للنمر التسماني

حقق علماء الوراثة اكتشافًا رائدًا عن طريق عزل وفك تشفير جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) من عينة نمر تسمانيا عمرها 130 عامًا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استرجاع الحمض النووي الريبي (RNA) من حيوان منقرض. تم الحصول على المادة الوراثية من عينة موجودة في مجموعة المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي. وسلطت النتائج، التي نشرت في المجلة العلمية Genome Research، الضوء على كيفية عمل جينات النمر التسماني المنقرض منذ فترة طويلة.

كان النمر التسماني، أو النمر التسماني، حيوانًا جرابيًا مفترسًا اختفى منذ حوالي 2,000 عام، باستثناء مجموعة سكانية في تسمانيا تم اصطيادها لاحقًا حتى انقرضت. صرح مؤلف الدراسة الرئيسي إميليو مارمول سانشيز أنه على الرغم من أن إعادة تقديم هذا النوع لم يكن هدف البحث، إلا أن الفهم الأعمق للتركيب الجيني للنمر التسماني يمكن أن يساعد الجهود المبذولة لإحياء الحيوان.

ووصف أندرو باسك، الذي يرأس مختبر أبحاث الترميم الوراثي المتكامل للنايلسين، الدراسة بأنها رائدة، لأنها توضح أنه يمكن استخلاص الحمض النووي الريبي (RNA) من المتحف القديم والعينات القديمة. سيعزز هذا الاكتشاف فهم العلماء لبيولوجيا الحيوانات المنقرضة ويحسن إعادة بناء الجينومات المنقرضة.

على عكس الحمض النووي، فإن الحمض النووي الريبي (RNA) هو نسخة مؤقتة من جزء من الحمض النووي وهو أكثر هشاشة، ويتحلل بسرعة. في الماضي، كان يُعتقد أن الحمض النووي الريبوزي (RNA) لا يصمد مع مرور الوقت. ومع ذلك، في عام 2019، قام الباحثون بتسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) من جلد ذئب يبلغ من العمر 14,300 عام محفوظ في التربة الصقيعية. وتثبت الدراسة الحالية أيضًا جدوى استرجاع الحمض النووي الريبي (RNA) من الحيوانات المنقرضة، مع الجهود المستقبلية التي تهدف إلى استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الأنواع التي اختفت قبل ذلك بكثير، مثل الماموث الصوفي.

نجح فريق البحث في تحديد تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) من جلد عينة النمر التسماني وأنسجة العضلات الهيكلية، وتحديد الجينات الخاصة بالنمر التسماني. تشكل هذه المعلومات نسخة الحيوان، المشابهة للجينوم المخزن في الحمض النووي. إن فهم الحمض النووي الريبي (RNA) يمكّن العلماء من اكتساب فهم أكثر شمولاً لبيولوجيا الحيوان. يستخدم مارمول سانشيز تشبيه المدينة حيث يتمتع كل مطعم بإمكانية الوصول إلى كتاب وصفات عملاق واحد (DNA)، لكن RNA هو الذي يسمح لكل مطعم بإعداد أطباق مميزة. ومن خلال تحليل الحمض النووي الريبوزي (RNA)، يمكن للعلماء الكشف عن البيولوجيا المعقدة والتمثيل الغذائي داخل الخلايا.

يفتح هذا التقدم في فك رموز الأسرار الجينية للأنواع المنقرضة إمكانيات جديدة لدراسة الحمض النووي القديم وفهم الأعمال المعقدة للمخلوقات المفقودة منذ زمن طويل.

مصادر:

– سي إن إن – يقوم علماء الوراثة بفك تشفير الحمض النووي الريبي (RNA) لنمر تسمانيا المنقرض، وفقًا لدراسة جديدة (تمت إزالة المصدر)

- أبحاث الجينوم - الحفاظ على الحمض النووي الريبي (RNA) في الأنسجة الجرابية: حالة اختبار في النمر التسماني (تمت إزالة المصدر)