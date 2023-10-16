العلماء يعيدون بناء جمجمة القرد المنقرض المتضررة من أجل فهم أفضل لتطور وجه القرد العظيم

أعادت دراسة حديثة أجراها علماء في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وكلية بروكلين، والمعهد الكاتالوني لعلم الحفريات ميكيل كروسافونت، بناء جمجمة نوع من القرود التي عاشت قبل حوالي 12 مليون سنة. يعتبر هذا النوع، Pierolapithecus catalaunicus، مهمًا في فهم تطور القردة العليا والبشر. ونشر الفريق النتائج التي توصل إليها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

ينتمي Pierolapithecus catalaunicus، الذي تم وصفه لأول مرة في عام 2004، إلى مجموعة من أنواع القردة المنقرضة التي سكنت أوروبا منذ ما بين 15 إلى 7 ملايين سنة. يعد هذا النوع ذو قيمة خاصة في فهم تطور الإنسان نظرًا لوجود مزيج نادر من الجمجمة والهيكل العظمي الجزئي لنفس الفرد.

ولوضع بييرولابيثيكوس على شجرة عائلة أسلاف الإنسان بدقة والحصول على نظرة ثاقبة لبيولوجيتها وحركتها، ركز العلماء على الجمجمة والأسنان، والتي تعتبر حاسمة في تحديد العلاقات التطورية للأنواع الأحفورية. ومع ذلك، فإن الحالة المتضررة لجمجمة بييرولابيثيكوس أدت إلى نقاشات حول وضعها في النسب التطوري.

وفي محاولة للعثور على إجابات، استخدم الباحثون الأشعة المقطعية لإعادة بناء الجمجمة التالفة فعليًا ومقارنتها بأنواع الرئيسيات الأخرى. كما قاموا بإنشاء نماذج تطورية لدراسة تطور السمات الرئيسية لبنية وجه القرد. وكشف التحليل أن بييرولابيثيكوس يشترك في أوجه التشابه في شكل الوجه وحجمه مع كل من القردة العليا المتحجرة والحية. ومع ذلك، فهو يمتلك أيضًا سمات وجه مميزة غير موجودة في قرود العصر الميوسيني الأوسط الأخرى. تشير هذه النتائج إلى أن بييرولابيثيكوس قد يمثل أحد أقدم أعضاء عائلة القردة العليا والإنسان.

أظهرت النمذجة التطورية للدراسة أن جمجمة البيرولابيثكس تشبه إلى حد كبير شكل الأسلاف الذي تطورت منه القردة العليا والبشر. في المقابل، يبدو أن الجيبون والسيامانج، المعروفين باسم "القردة الصغرى"، قد خضعوا لتخفيض الحجم كتطورات ثانوية.

يلقي هذا البحث الضوء على التاريخ التطوري للقردة العليا والبشر، ويقدم رؤى قيمة حول التكيفات والخصائص التي ظهرت على مدى ملايين السنين. تساهم النتائج في فهم أفضل لتراثنا البيولوجي والطبيعة الفسيفسائية لتطور الإنسان.

مصادر:

- بوج، كيلسي د. وآخرون. "الجمجمة المعاد بناؤها لبييرولابيثيكوس وتطور وجه القرد العظيم." وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2218778120.

- مقدمة من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.

- الاقتباس: يقوم العلماء بإعادة بناء جمجمة القرد المنقرض التالفة لفهم تطور وجه القرد العظيم بشكل أفضل. تم الاسترجاع في 16 أكتوبر 2023 من https://phys.org/news/2023-10-scientists-reconstruct-extinct-ape-skull.html