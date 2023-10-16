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يكشف Pierolapithecus Cranium عن رؤى حول مظهر القرد المنقرض ووضعه التطوري

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 16، 2023
يكشف Pierolapithecus Cranium عن رؤى حول مظهر القرد المنقرض ووضعه التطوري

قام فريق من علماء الحفريات القديمة بإعادة بناء وجه Pierolapithecus catalaunicus، وهو قرد منقرض، باستخدام جمجمته الوحيدة المعروفة. تلقي عملية إعادة البناء هذه الضوء على مظهر القرد وموقعه في شجرة عائلة البشر. تم العثور على الجمجمة الأحفورية، التي يعود تاريخها إلى 12 مليون سنة، إلى جانب القردة المنقرضة الأخرى، Dryopithecus وAnoiapithecus، في مكب النفايات بالقرب من برشلونة، إسبانيا.

لفهم خصائص بييرولابيثيكوس بشكل أفضل ومقارنتها بأسلاف البشر الآخرين، أجرى الفريق فحوصات مقطعية للجمجمة الأحفورية وأعادوا بنائها فعليًا. يسلط هذا البحث، المنشور في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، الضوء على أهمية سمات الجمجمة والأسنان في تحديد العلاقات التطورية بين الأنواع.

تشير قدرة بييرولاپيثيكوس على اتخاذ وضعية مستقيمة إلى قدرته على التنقل عبر الستائر والتعليق على الفروع، وهي سمة يتقاسمها العديد من البشر. ومع ذلك، فإن الطبيعة المجزأة والمشوهة للسجل الأحفوري جعلت من الصعب تحديد مكان بييرولابيثيكوس بدقة في شجرة عائلة البشر.

من خلال مقارنة جمجمة بييرولابيثيكوس المُعاد بناؤها فعليًا مع جمجمة أشباه البشر المعروفة الأخرى، حدد الفريق أوجه التشابه في الشكل والحجم مع كل من القردة العليا المنقرضة والحالية. سمحت النمذجة التطورية المبنية على هذه الخصائص للباحثين بتحديد بعض جوانب الوجه لآخر سلف مشترك للإنسانيات، والذي يشترك في العديد من الميزات مع بييرولاپيثيكوس.

توفر الجمجمة المعاد بناؤها حديثًا معلومات قيمة عن السلف الغامض الذي يقع في جذور شجرة عائلة البشر. ومع اكتشاف المزيد من الحفريات واستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، يستمر فهمنا لأصولنا التطورية في النمو.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (لم يتم توفير عناوين URL)

By غابرييل بوتا

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